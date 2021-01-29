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Тетяна Песик розповіла про складні стосунки з матір'ю і важку роботу в селі

Сьогодні, 12:15

Артистка зізналася, що раніше більше ладила з батьком

Українська гумористка і актриса "Жіночого кварталу" Тетяна Песик, яка розповіла про особисте життя, зізналася, що в дитинстві і юності у неї були не найкращі стосунки з батьками. Вони не підтримували її захоплення гумором, а також Таня не завжди знаходила спільну мову з матір'ю.

Таня народилася і зростала в Тернополі, її батьки були простими робітниками: мама кухар, а батько працював у ЖЕКу. Сім'я жила скромно, і Песик не могла похвалитися розмаїттям одягу або поїздкою на море. Мати часто забирала Таню допомагати бабусі в селі.

"Класу з третього я вже працювала в селі. Так, як доросла людина. Доїла корову, водила її на пасовище, працювала в городі. Іноді плакала, що у мене немає дитинства", – згадала Песик в інтерв'ю "Зірковому шляху" на телеканалі "Україна".

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І ще з більшим болем Таня згадує свої літні канікули напередодні 11-го класу. Тоді її бабуся потрапила до лікарні, а Песик залишилася на півтора місяця в селі – доглядати за худобою.

"Я відчувала образу. Здебыльшого – на маму. Вона у мене досі десь є", – розповіла Тетяна.

Артистка зізнається – завжди була татовою донькою. А ось з мамою у неї до недавнього часу були складні і прохолодні стосунки.

"Тому що у мене мама трохи сувора, і у неї суворе виховання. Можливо, через це я її боялася в дитинстві. Хоча, зараз ситуація трохи змінилася. Ми вже можемо більш вільно говорити на якісь такі теми. Колись я могла сказати: "Мам, не лізь, це не твоє діло", – поділилася Песик.

Дивіться повне інтерв'ю з Тетяною Песик для "Зіркового шляху":

Раніше ми розповідали, як зберегти щасливі стосунки в родині.

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