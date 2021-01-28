Тетяна Песик вперше про особисте життя і зради: "Ніколи не відчувала, що мене люблять"

Актриса зізналася, що не раз мала досвід невдалих стосунків

Відома українська гумористка й актриса Тетяна Песик вперше розповіла про особисте життя, зізнавшись, що її колишні кохані не раз її зраджували.

В ексклюзивному інтерв'ю "Зірковому шляху" на телеканалі "Україна" Тетяна зізналася, що давно не ходила на побачення.

"У мене є тільки робота, але на карантині починаєш більше це розуміти, що ніби ти вже не молодий. І мама хоче онуків", – сміється Тетяна.

Песик відверто розповіла, що у неї є комплекси стосовно того, що коханий не буде терпіти її графік і постійну відсутність вдома. До того ж, актриса зізнається: боялася заводити нові стосунки, адже чоловіки, з якими вона зустрічалася раніше, часто її розчаровували і навіть зраджували.

Тетяна Песик Фото: instagram.com/tanet_vip

"Щоразу, – каже Тетяна, – Для мене зрада – це таке поняття більше навіть емоційне. Я завжди хотіла заслужити любов. І ти для цього віддаєшся по-максимуму, робиш все, а натомість нічого не отримуєш. Тому розчаровуєшся. А хочеться уваги, підтримки, це найголовніше".

І далі Песик додала: "Я ніколи не відчувала, що мене люблять. Ніколи".

Це зізнання, за словами артистки, їй далося нелегко. Але зараз Тетяна стала більш відкритою до нових стосунків і точно знає, якого чоловіка хоче бачити поруч із собою.

"Відвертий, чесний, добрий і вірний. Який скаже: "Моя жінка" і все. Залишилося тепер це привернути до себе", – зізналася Тетяна.

Дивіться повне інтерв'ю Тетяни Песик для "Зіркового шляху":

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