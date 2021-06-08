Дивіться трейлер фільму Netflix з Ван Даммом Останній найманець, який знімали в Києві (відео)

Минулого літа всіх глядачів приємно здивувала новина про те, що в Україні проходять зйомки фільму для стрімінг-платформи Netflix. І це не просто бойовик, а із зіркою світової величини – Жан-Клодом Ван Даммом

Кадр з фільму "Останній найманець" Фото: Netflix

Сьогодні Netflix випустив перший трейлер довгоочікуваного комедійного бойовика "Останній найманець" (The Last Mercenary), зйомки якого проходили в Україні, а також в Європі. Головну роль – секретного агента – зіграв голлівудський актор і майстер бойових сцен Жан-Клод Ван Дамм, який у фільмах подібного жанру раніше не знімався.

У центрі сюжету кінострічки – ексагент секретної служби, який повинен терміново повернутися до Франції, коли уряд звинуватив його сина в незаконній торгівлі зброєю і наркотиками. Незабаром виявляється, що до заплутаної справи причетна терористична організація і мафія.

Партнеркою актора по фільму стала українська модель, співведуча шоу "Оттак Мастак" Аманда Іроанья, яка була в захваті від роботи з ним. Фільмування проходило не тільки в Україні, а й в Парижі, який ви впізнаєте на кадрах з трейлера.

Дивіться оригінальний трейлер фільму "Останній найманець" з Жан-Клодом Ван Даммом:

Режисером комедійного бойовика виступив француз Девід Шарон. Сценарій написав Ісмаель Сі Саване. Продюсери фільму – Влад Ряшин, Жан-Шарль Леві і Оліас Барко. Оператор – знаменитий французький кінооператор Тьєррі Арбогаст, який регулярно співпрацює з режисером Люком Бессоном. Серед знаменитих фільмів, знятих Тьєррі Арбогастом: "Леон", "Нікіта", "П'ятий елемент", "Люсі", "Малавіта", "Ангел-А".

У фільмі також знялися: Асса Сілла, Самір Декацца, Патрік Тімсіт, Ерік Джудор і актриса Міу-Міу.

Прем'єра фільму "Останній найманець" відбудеться 30 липня на Netflix.

Нагадаємо, що за час фільмування в Україні Жан-Клод Ван Дамм встиг побувати не тільки в центрі Києва, а й в Бортничах – там його зняв один з жителів.

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