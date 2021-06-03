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Наталка Ворожбит – лауреат кінопремії Золота Дзиґа в номінації Відкриття року. Розповідаємо про режисерку

Сьогодні, 18:26

Українськая режисерка і сценаристка Наталка Ворожбит стала переможницею Національної кінопремії "Золота Дзиґа" в номінації "Відкриття року"

Фото: Сьогодні

Напередодні щорічної церемонії нагородження кінопремії "Золота Дзиґа", яка відбудеться 12 червня, була визначена володарка нагороди "Відкриття року". Визначення переможця відбувалось на закритому засіданні Правління та Наглядової Ради шляхом анонімного голосування. Претендентами на премію "Відкриття року" могли стати персоналії, що відзначились видатними досягненнями чи здобутками в українському кінематографі за минулий рік. Цього року нагороду присудили драматургині, режисерці і сценаристці Наталці Ворожбит.

Наталка Ворожбит перш за все відома за такими фільмами, як "Кіборги" і "Дике поле". Крім того, Наталія виступала шоуранерка і сценаристка серіалу "Спіймати Кайдаша". А торік дебютувала як режисерка – її фільм "Погані дороги" отримав нагороду на "Тижні критики" Венеціанського кінофестивалю і три нагороди Національної премії кінокритиків "Кіноколо".

"Погані дороги"
"Погані дороги"
Фото: facebook.com/uafilmacademy

"Враховуючи, що я дебютантка, то будь-яка відзнака має для мене велике значення, це — як великий кредит довіри на наступні роботи. Особливо важливо отримувати нагороди в своїй країні, коли нашу роботу оцінюють найкращі представники кіноспільноти. Я б хотіла цю нагороду присвятити продюсеру фільму Юрію Мінзянову, який вірив, що робить відкриття і який зробив усе, щоб воно здійснилося", – зазначила Наталія Ворожбит.

Імена інших лауреатів П'ятої Національної кінопремії "Золота Дзиґа" будуть оголошені 12 червня під час урочистої церемонії нагородження.

Також ви можете проголосувати за найкращий фільм кінопремії "Золота Дзиґа-2021".

Дивіться сюжет про прем'єру фільму Олега Сенцова "Номери":

Нагадаємо, що сьогодні Каннський кінофестиваль оголосив програму, в яку потрапив і фільм українського режисера Сергія Лозниці "Бабин Яр".

Всі подробиці в спецтемі Золота Дзиґа-2021

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кіно Золота Дзиґа Наталка Ворожбит
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