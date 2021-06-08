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Смотрите трейлер фильма Netflix с Ван Даммом Последний наемник, который снимали в Киеве (видео)

Сегодня, 15:15

Прошлым летом всех зрителей приятно удивила новость о том, что в Украине проходят съемки фильма для стриминг-платформы Netflix. И это не просто боевик, а со звездой мировой величины – Жан-Клодом Ван Даммом

Кадр из фильма "Последний наемник"
Кадр из фильма "Последний наемник"
Фото: Netflix

Сегодня Netflix выпустил первый трейлер долгожданного комедийного боевика "Последний наемник" (The Last Mercenary), съемки которого проходили в Украине, а также в Европе. Главную роль – секретного агента – сыграл голливудский актер и мастер боевых сцен Жан-Клод Ван Дамм, который в фильмах подобного жанра ранее еще не снимался.

В центре сюжета киноленты – экс-агент секретной службы, который должен срочно вернуться во Францию, когда правительство обвинило его сына в незаконной торговле оружием и наркотиками. Вскоре обнаруживается, что к запутанному делу причастна террористическая организация и мафия.

Партнершей актера по фильму стала украинская модель, соведущая шоу "Оттак Мастак" Аманда Ироанья, которая была в восторге от работы с ним. Съемки проходили не только в Украине, но и в Париже, который вы узнаете по кадрам из трейлера.

Смотрите оригинальный трейлер фильма "Последний наемник" с Жан-Клодом Ван Даммом:

Режиссером комедийного боевика выступил француз Дэвид Шарон. Сценарий написал Исмаэль Си Саване. Продюсеры фильма – Влад Ряшин, Жан-Шарль Леви и Олиас Барко. Оператор – знаменитый французский кинооператор Тьерри Арбогаст, который регулярно сотрудничает с режиссером Люком Бессоном. Среди знаменитых фильмов, снятых Тьерри Арбогастом: "Леон", "Никита", "Пятый элемент", "Люси", "Малавита", "Ангел-А".

В фильме также снялись: Асса Силла, Самир Декацца, Патрик Тимсит, Эрик Джудор и актриса Миу-Миу.

Премьера фильма "Последний наемник" состоится 30 июля на Netflix.

Напомним, что за время съемок в украине Жан-Клод Ван Дамм успел побывать не только в центре Киева, но и в Бортничах – там его заснял один из жителей.

Ранее мы делали обзор 10 фильмов от Netflix, которые были номинированы на "Оскар".

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