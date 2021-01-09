Витівки Деппа: адвокат Ембер Герд спростував чутки про крадіжку грошей актора

Джонні Депп звинуватив Ембер Герд у крадіжці 7 мільйонів доларів

Нещодавно, після програної судової справи, Джонні Депп звинуватив Ембер Герд у крадіжці 7 мільйонів доларів, які та обіцяла передати на благодійність.

Адвокати акторки відповіли на цю заяву, заявивши, що команда Деппа підкинула цю історію таблоїдам, щоб допомогти акторові у справі проти його колишньої дружини.

Ембер Герд і Джонні Депп Фото: Getty Images

"Підкинуті містером Деппом історії з критикою Ембер за те, що вона ще не передала всі обіцяні на благодійність гроші, – ще одна відчайдушна спроба відвернути увагу від висновків британського суду, що стосуються звинувачень містера Деппа в домашньому насильстві", – передає слова адвоката Ембер Герд Deadline.

За словами юриста, Герд досі не передала всі гроші з-за того, що "Депп подав проти неї позов і вона була змушена витратити мільйони доларів на захист проти помилкових звинувачень".

Вже після судових розглядів з колишнім чоловіком Ембер має намір відправити обіцяну суму на благодійність.

Детальніше про розлучення Деппа і Герд дивіться в сюжеті:

Нагадаємо, що раніше в Мережі прихильники Джонні Деппа створили петицію проти Ембер Герд.

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