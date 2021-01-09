Проделки Деппа: адвокат Эмбер Херд опроверг слухи о краже денег актера

Джонни Депп обвинил Эмбер Херд в краже 7 миллионов долларов

Не так давно, после проигранного судебного дела, Джонни Депп обвинил Эмбер Херд в краже 7 миллионов долларов, которые та обещала передать на благотворительность.

Адвокаты актрисы ответили на это заявление, заявив, что команда Деппа подбросила данную историю таблоидам, чтобы помочь актеру в деле против его бывшей супруги.

Эмбер Херд и Джонни Депп Фото: Getty Images

"Подброшенные мистером Деппом истории с критикой Эмбер за то, что она еще не переделала все обещанные на благотворительность деньги, – еще одна отчаянная попытка отвлечь внимание от выводов британского суда, касающихся обвинений мистера Деппа в домашнем насилии", – передает слова адвоката Эмбер Херд Deadline.

По словам юриста, Херд до сих пор не передала все деньги из-за того, что "Депп подал против нее иск и она была вынуждена потратить миллионы долларов на защиту против ложных обвинений".

Уже после судебных разбирательств с бывшим мужем Эмбер намерена отправить обещанную сумму на благотворительность.

Подробнее о разводе Деппа и Херд смотрите в сюжете:

Напомним, что ранее в Сети сторонники Джонни Деппа создали петицию против Эмбер Херд.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться