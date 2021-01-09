Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Проделки Деппа: адвокат Эмбер Херд опроверг слухи о краже денег актера

Сегодня, 13:46

Джонни Депп обвинил Эмбер Херд в краже 7 миллионов долларов

Не так давно, после проигранного судебного дела, Джонни Депп обвинил Эмбер Херд в краже 7 миллионов долларов, которые та обещала передать на благотворительность.

Адвокаты актрисы ответили на это заявление, заявив, что команда Деппа подбросила данную историю таблоидам, чтобы помочь актеру в деле против его бывшей супруги.

Эмбер Херд и Джонни Депп
Эмбер Херд и Джонни Депп
Фото: Getty Images

"Подброшенные мистером Деппом истории с критикой Эмбер за то, что она еще не переделала все обещанные на благотворительность деньги, – еще одна отчаянная попытка отвлечь внимание от выводов британского суда, касающихся обвинений мистера Деппа в домашнем насилии", – передает слова адвоката Эмбер Херд Deadline.

Читайте также:
Джонни Деппа уволили из третьей части "Фантастических тварей"

По словам юриста, Херд до сих пор не передала все деньги из-за того, что "Депп подал против нее иск и она была вынуждена потратить миллионы долларов на защиту против ложных обвинений".

Уже после судебных разбирательств с бывшим мужем Эмбер намерена отправить обещанную сумму на благотворительность.

Подробнее о разводе Деппа и Херд смотрите в сюжете:

Напомним, что ранее в Сети сторонники Джонни Деппа создали петицию против Эмбер Херд.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Джонни Депп Эмбер Херд разводы звезд
Реклама

Новости партнеров

Очаровательная жена лучшего бомбардира в Серии А. Фото
Очаровательная жена лучшего бомбардира в Серии А. Фото
Как очистить сковороду от нагара?
Как очистить сковороду от нагара?
12 звездных пар, где жена намного успешнее мужа
12 звездных пар, где жена намного успешнее мужа
Глинская раскрыла секреты приготовления торта Карпатка
Глинская раскрыла секреты приготовления торта Карпатка

Популярные статьи

Сегодня, 13:25Events

Старый Новый год: дата, история, традиции и приметы

Сегодня, 12:19Шоу-бизнес

Сестра стриптизерша, кулинарные курсы и отсидевший дядя: все, что нужно знать о герцогине Кембриджской

Сегодня, 04:58Психология

Гороскоп на сегодня 9 января: Водолеям можно экспериментировать с имиджем, а Рыбам – правильно распределять нагрузку

Вчера, 17:06Food

Закуски на Старый Новый год 2021: ТОП-7 рецептов

Вчера, 05:27Психология

Гороскоп на сегодня 8 января: Рак будет усердно работать, а Лев – купаться в деньгах

7 январяШоу-бизнес

"Сломала шею": дочь Валерия Меладзе госпитализирована (фото)

7 январяШоу-бизнес

Полякова дома, а Сумская в Яремче: как украинские звезды празднуют Рождество

7 январяШоу-бизнес

Чапкис снова госпитализирован. Сын просит молиться о его здоровье

7 январяEvents

Рождество Христово-2021: самые сильные молитвы

7 январяEvents

Антиковидные колядки, прикольные стихи (эксклюзив)

7 январяEvents

Эффектные открытки и картинки с Рождеством-2021

7 январяПсихология

Гороскоп на сегодня 7 января: у влюбленных Козерогов нелегкий день, а Водолеи будут угождать любимым людям

7 январяFun

Поздравления на Рождество Христово-2021 в стихах, смс, открытки и картинки

6 январяFun

Поздравления с Рождеством Христовым в стихах, прозе, смс, интересные картинки

6 январяАфиша

Куда пойти на Рождество с детьми перед локдауном — список локаций

6 январяEvents

Поздравления с Рождеством: яркие открытки, проза и стихи

Новости партнеров

Вкуснейший тыквенный пирог: как приготовить ароматную выпечку
Вкуснейший тыквенный пирог: как приготовить ароматную выпечку
На пляже в Мексике по-прежнему жарко. Жена Бойко повышает градус
На пляже в Мексике по-прежнему жарко. Жена Бойко повышает градус
10 знаменитостей, которые могли инсценировать свою гибель
10 знаменитостей, которые могли инсценировать свою гибель
Как мариновать грибы: простые способы сделать закуску на зиму
Как мариновать грибы: простые способы сделать закуску на зиму
Пьяная вишня. Рецепт любимого шоколадного торта Лизы Глинской
Пьяная вишня. Рецепт любимого шоколадного торта Лизы Глинской
Закуски на новогодний стол: варианты праздничных угощений
Закуски на новогодний стол: варианты праздничных угощений
СМИ сообщили о необычном последствии коронавируса у женщин
СМИ сообщили о необычном последствии коронавируса у женщин
Яскравий салат "Соняшник": як приготувати смачну страву
Яскравий салат "Соняшник": як приготувати смачну страву

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять