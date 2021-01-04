Поліна Гагаріна відпочиває з новим коханим на віллі вартістю 116 тисяч гривень за добу – ЗМІ

Поліна Гагаріна вирушила на відпочинок з дітьми і новим бойфрендом

Хоч спочатку колишній чоловік Поліни Гагаріної фотограф Дмитро Ісхаков був проти поїздки співачки з донькою на відпочинок, але все ж експодружжю вдалося домовитися. Зараз Поліна разом з дітьми проводить час на Мальдівах і на своїй сторінці в Instagram ділиться фото.

З чуток, компанію Гагаріній та її дітям – сину Андрію і дочці Мії склав новий коханий співачки продюсер Володимир Чіняєв. Telegram-канал Тільки нікому опублікував фото пари. За інформацією ЗМІ пара зупинилася на віллі, вартістю 116 тисяч гривень за добу.

Поліна Гагаріна відпочинку Фото: Telegram-канал Тільки нікому

Сама співачка своє особисте життя ніяк не коментує. Колишній чоловік співачки раніше натякнув на те, що у Гагаріної вже новий роман. У нього була інформація, що в поїздці співачку і її дітей буде супроводжувати певна стороння особа. Фотограф зазначив, що статус цього загадкового чоловіка йому абсолютно не зрозумілий.

Раніше ми розповідали про розлучення Поліни Гагаріної.

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