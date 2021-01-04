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Полина Гагарина уехала на отдых за границу с детьми и новым возлюбленным – СМИ

Сегодня, 11:21

Полина Гагарина смогла вывезти дочь из страны после запрета бывшего мужа

Хоть изначально бывший муж Полины Гагариной фотограф Дмитрий Исхаков был против поездки певицы с дочкой на отдых, но все-таки экс-супругам удалось договориться. Сейчас Полина вместе с детьми проводит время на Мальдивах и на своей страничке в Instagram делится фото.

По слухам, компанию Гагариной и ее детям – сыну Андрею и дочери Мии составил новый возлюбленный певицы продюсер Владимир Чиняев. Telegram-канал Только никому опубликовал фото пары. По информации СМИ пара остановилась на вилле, стоимостью 116 тысяч гривен в сутки.

Полина Гагарина на отдыхе
Полина Гагарина на отдыхе
Фото: Telegram-канал Только никому

Сама певица свою личную жизнь никак не комментирует. Бывший муж певицы ранее намекнул на то, что у Гагариной уже новый роман. У него была информация, что в поездке певицу и ее детей будет сопровождать некий сторонний человек. Фотограф отметил, что статус этого загадочного мужчины ему совершенно не ясен.

Ранее мы рассказывали о разводе Полины Гагариной.

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Источники: Telegram-канал Только никому , instagram.com/gagara1987
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