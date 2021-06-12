Татова копія: шанувальники Сергія Притули в захваті від його нових фото з сином

Відомий телеведучий опублікував колаж, зроблений зі зворушливих знімків зі своїм сином Дмитром, у якого почалися літні канікули. Сергій відвіз сина до бабусі

Відомий український телеведучий Сергій Притула, який нещодавно втретє став батьком, розчулив своїх підписників новими фото зі своїм 12-річним сином Дмитром.

"По дорозі до бабусі. Канікули!" – підписав фото Сергій.

Сім'я зробила зупинку в місті Кременець, в Тернопільській області. Телеведучий зробив кілька селфі на Замковій горі.

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Шанувальники Сергія написали десятки коментарів під публікацією:

Татова копія!

Хлопчик симпатичний, як тато.

Малий – копія тата, щастя вам!

Неймовірна сім'я!

Красиві!

Скріншот: Instagram

Дмитро – старший дитина Сергія Притули від першого шлюбу з Юлією Притулою (Андрійчук). Сергій і Юлія познайомилися в 2007 році в Тернополі, проте пізніше вони розлучилися.

"На жаль, за низкою обставин і через моє невміння правильно утримувати баланс між витратою часу, уваги на сім'ю і на роботу, я не зміг вберегти свій шлюб. З іншого боку, я радий, що з колишньою дружиною ми залишаємося в максимально хороших стосунках", – зізнався Сергій в інтерв'ю "Зірковому шляху" на телеканалі "Україна" 2019 року.

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Раніше Сергій розповідав, що його син живе як з ним, так і зі своєю мамою, а з другою дружиною ведучого у хлопчика чудові стосунки. Більш того – колишня і нинішня дружини Притули теж спілкуються!

Притула-молодший росте талановитим і тямущим хлопцем. До своїх 12-ти років Дмитро прочитав чимало книг, адже читання – це одне з його улюблених занять. Мабуть, любов до книг хлопчикові передалася від його батька.

Дмитро також захоплюється комп'ютером і 3D-моделюванням. За словами Сергія Притули, його син ходить до комп'ютерної академії, грає на ударних і займається плаванням.

Крім Дмитра у Сергія є дві дочки: Соломія і новонароджена Стефанія. Обидві дівчинки народилися у другому шлюбі ведучого з Катериною Сопельник. Раніше Сергій Притула розповів, які у його сина Дмитра стосунки з Катериною.

Дивіться відеосюжет про те, як Сергій Притула з дружиною відзначили дерев'яне весілля:

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