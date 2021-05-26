Притула про сина від першого шлюбу і другу дружину: Сам дзвонив Каті в пологовий будинок і питав, чим допомогти

За словами ведучого, його син Дмитро з віком стає дуже уважним і турботливим

Сергій Притула з дружиною і дітьми Фото: instagram.com/siriy_ua

Сергій Притула, який втретє став батьком, розповів, як його старші діти відреагували на появу в сім'ї ще однієї дитини.

"У кожного були свої очікування. Звісно, спочатку Дмитрик дуже хотів братика. У Соломійки чіткого пріоритету не було, вона просто заявила, що їй потрібно ще три братики і три сестрички. І робіть собі, батьки, що хочете (сміється). Але, звичайно ж, народження Стефанії стало для них великою подією. Дмитрик вже достатньо дорослий хлопчик. Він, можливо, не так емоційно і бурхливо реагував на це, як Соломія, але мені дуже подобається, що з віком син стає дуже уважним, турботливим. Сам телефонує Катрусі, випитує, чим можна допомогти, коли її виписують, як там наша маленька дівчинка. Це дуже круто!" – поділився Притула.

Сергій Притула з дружиною та дітьми Фото: instagram.com/siriy_ua

За словами ведучого, його дочка Соломія відразу ж поділилася радісною новиною про поповнення в родині, щойно прийшла в садок.

"А щодо Соломії я зрозумів, що з нею ніколи не можна ходити в розвідку. Я відвіз Катрусю у пологовий, а Соломійку треба було відвести до дитячого садочка. Сказав їй, що ти їдеш у садочок, а я – до матусі, бо сьогодні в тебе з’явиться сестричка. І от щойно вона переступила поріг садочка, то закричала: "А у нас сьогодні дитинка народжується!" – поділився ведучий шоу "Де логіка?", яке показує Новий канал.

Сергій також зазначив, що не збирається зупинятися на трьох дітях і дуже хоче знову стати батьком.

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