Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo

Топ-новость

Сегодня говорят

Топ-новость

LIFE дня

Спецтема

Тесты

Спецтема

Atlas Weekend

Спецтема

Самое дорогое

Спецтема

Канны-2021
СЕГОДНЯ Lifestyle Новости шоу бизнеса

Организаторы Мисс Украина не могут найти участниц без имплантов и с хорошей репутацией

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
4 июля, 15:03
Копировать ссылку
Конкурс красоты Мисс Украина-2021 состоится в октябре, но пока что организаторы в поисках 25 девушек с идеальной репутацией, без увеличенных губ и со знанием английского
Организаторы Мисс Украина не могут найти достойных конкурсанток
Организаторы Мисс Украина не могут найти достойных конкурсанток / Фото: missukraine.ua

В октябре должен состояться всеукраинский конкурс красоты "Мисс Украина-2021". Кастинги уже начались, но организаторы бьют тревогу: подходящих участниц практически нет.

Оказалось, что 25 девушек с идеальной для конкурса репутацией найти не просто. Согласно правилам, конкурсантки должны быть без имплантов, наколотых губ, наращенных волос и без татуировок. Такой вот жесткий набор правил.

Какой должна быть участница "Мисс Украина":

  • без имплантов
  • без увеличения губ
  • без татуировок
  • без наращенных волос
  • без запятнанной репутации

"Мы спрашиваем об интеллектуальных и моральных ценностях. Если она спрашивает о стоимости участия, о финансовых перспективах, которые даст победа, то это совсем другое", – делится директор "Мисс Украина" Вероника Щипцова в сюжете ТСН, опубликованном в YouTube.

Она добавила, что порой девушки, которые приходят на собеседование, выглядят не так, как на фото. Помимо этого, многие не понимают, что после кастинга будет куча работы: посещение культурных мероприятий, благотворительность и спортивный лагерь – подготовка к самому конкурсу.

Читайте также:

Это отсеивает половину претенденток, говорит Шипцова. Но главная проблема конкурса – это предоставление девушками эскорт-услуг. Если на "Мисс мира" попадет конкурсантка с запятнанной репутацией, это дискредитирует всю страну.

"Мисс Украина-2012" Маргарита Паша
"Мисс Украина-2012" Маргарита Паша / Фото: instagram.com/margoritapasha

"Мисс Украина-2012" Маргарита Паша
"Мисс Украина-2012" Маргарита Паша / Фото: instagram.com/margoritapasha

Напомним, что победительницей "Мисс Украина 2019" стала Маргарита Паша из Харькова. Два года назад она оскандалилась из-за своего высказывания о Крыме.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Life Сегодня на Google News
Все новости Life
Больше новостей
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
Лайфхак дня
Как реанимировать букет цветов
Хакнуть
Спецпроект
Календарь лайфхаков
Июль
Лайфхаки по календарю
SHOW MUST GO ON

Каннский кинофестиваль

6 — 17 июля

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября
тест
Угадаешь звезду по модному образу?
Попробовать
Цитата дня

"Спасибо, ребята. Вы - лучшая сборная! В такие времена подарили нам праздник, рассказали всему миру, что есть Украина, объединили нас, дали сил! Спасибо, Казаки!"

Потап рэпер, продюсер
Как звезды поддерживают сборную Украины
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
4 - 10 июля
Читать гороскоп
Первый сольный
Концерт ONUKA
27 августа / 19:00
Детальнее про сольник
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Ужин за ₴200 000 в Киеве
За что такие деньги?
Заведи будильник
02
дней
07
часов
52
минут
41
секунд
6 - 18 июля

74-й Каннский кинофестиваль

Перейти на спецтему
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Есть овощи каждый день
Почему это важно?
Гороскоп
Твой гороскоп на июль
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Гороскоп
Самые опасные среди знаков зодиака
Узнать кто?

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять