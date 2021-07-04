Организаторы Мисс Украина не могут найти участниц без имплантов и с хорошей репутацией

Конкурс красоты Мисс Украина-2021 состоится в октябре, но пока что организаторы в поисках 25 девушек с идеальной репутацией, без увеличенных губ и со знанием английского

Организаторы Мисс Украина не могут найти достойных конкурсанток / Фото: missukraine.ua

В октябре должен состояться всеукраинский конкурс красоты "Мисс Украина-2021". Кастинги уже начались, но организаторы бьют тревогу: подходящих участниц практически нет.

Оказалось, что 25 девушек с идеальной для конкурса репутацией найти не просто. Согласно правилам, конкурсантки должны быть без имплантов, наколотых губ, наращенных волос и без татуировок. Такой вот жесткий набор правил.

Какой должна быть участница "Мисс Украина":

без имплантов

без увеличения губ

без татуировок

без наращенных волос

без запятнанной репутации

"Мы спрашиваем об интеллектуальных и моральных ценностях. Если она спрашивает о стоимости участия, о финансовых перспективах, которые даст победа, то это совсем другое", – делится директор "Мисс Украина" Вероника Щипцова в сюжете ТСН, опубликованном в YouTube.

Она добавила, что порой девушки, которые приходят на собеседование, выглядят не так, как на фото. Помимо этого, многие не понимают, что после кастинга будет куча работы: посещение культурных мероприятий, благотворительность и спортивный лагерь – подготовка к самому конкурсу.

Это отсеивает половину претенденток, говорит Шипцова. Но главная проблема конкурса – это предоставление девушками эскорт-услуг. Если на "Мисс мира" попадет конкурсантка с запятнанной репутацией, это дискредитирует всю страну.

"Мисс Украина-2012" Маргарита Паша / Фото: instagram.com/margoritapasha

"Мисс Украина-2012" Маргарита Паша / Фото: instagram.com/margoritapasha

Напомним, что победительницей "Мисс Украина 2019" стала Маргарита Паша из Харькова. Два года назад она оскандалилась из-за своего высказывания о Крыме.