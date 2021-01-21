Скандальна "Міс Україна" Вероніка Дідусенко продовжує судитися з організаторами конкурсів краси

Модель хоче, щоб міжнародні конкурси краси змінили правила

Українська модель Вероніка Дідусенко, яку позбавили корони і титулу "Міс Україна 2018", продовжує боротися з правилами найбільших конкурсів краси на міжнародному рівні. Модель не згодна з тим, що учасниці не мають перебувати у шлюбі або мати дітей.

Вероніка, яка є головою громадської організації #righttobeamother, відправила лист дирекції конкурсу "Міс Світу". У листі дівчина звернулася до директор організації "Міс Світу" Джулії Морлі з проханням переглянути правила, які забороняють матерям, заміжнім і розведеним жінкам брати участь в конкурсах.

Уже майже рік дівчина судиться з "Міс Світу". Вона зазначає, що за цей час в в правилах конкурсу "Міс Світу" нічого не змінилося. Модель все ще не втрачає віри, що все у неї вийде.

Вероніка Дідусенко Фото: прес-служба

"Материнство і заміжжя не мають обмежувати права жінок, не даючи можливості брати участі в конкурсах краси. Ми вважаємо, що кожна жінка заслуговує можливості поділитися своїм надихаючим досвідом і одного разу стати прикладом для жінок у всьому світ", – завила Вероніка Дідусенко.

Нагадаємо, в 2018 році Вероніка перемогла в конкурсі "Міс Україна". Спочатку дівчина приховала наявність дитини, а коли стало відомо про сина – її дискваліфікували. Ця подія дала старт її кампанії #righttobeamother, яка в 2020 році транформіровалось в громадську організацію. На думку моделі, такі правила обмежують права заміжніх жінок або розлучених.

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