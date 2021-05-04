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Пропагував окупацію Криму: у Києві помітили російського репера Басту

Сьогодні, 00:55

Росіянин неодноразово гастролював у Криму після його окупації і заперечував агресію Росії, через що йому заборонили в'їзд в Україну

До Києва приїхав російський репер Баста (Василь Вакуленко), якого внесено до бази сайту "Миротворець" і якому раніше був заборонений в'їзд в Україну через незаконне відвідування окупованого Криму.

Про це повідомив у Facebook одеський активіст Сергій Стерненко з посиланням на кілька джерел, зокрема на Держприкордонслужбу.

Увечері в понеділок, 3 травня, скандального репера бачили в ресторані Mocco на Хрещатику.

"Просто зараз у Києві на Хрещатику у ресторані "Мокко" сидить громадянин РФ Васілій Вакуленко, він же Баста. Басту пустили в країну попри те, що він раніше відвідував окупований Крим та брав участь у заходах, які пропагують його окупацію", – написав Стерненко.

Він уточнив, що інформацію про приїзд росіянина до Києва він отримав відразу з кількох джерел: співробітників Держприкордонслужби, оточення Басти і персоналу ресторану Mocco, де він вечеряв.

Згідно з інформацією у базі "миротворця", Баста неодноразово гастролював у Криму після його окупації і заперечував агресію Росії проти України. В'їзд йому раніше був заборонений, але у вересні 2020 року заборону скасували.

За словами Стерненка, крім іншого, репер також "вибирав найкращу пісню про кримський міст", незаконно побудований окупантами, з приспівом "такий бажаний кримський міст з'єднав два береги Росії".

Активіст зазначив, що за інформацію про переміщення і перебування громадянина РФ Василя Вакуленка "Басти" "небайдужі громадяни" нібито готові заплатити 1000 доларів.

Нагадаємо, раніше на кафедрі міжнародних відносин київського університету культури оголосили розіграш квитків на концерт російського репера Моргенштерна, якого там назвали "зіркою світового масштабу". Згодом концерт був скасований, а репера внесли до списку осіб, що загрожують національній безпеці України.

Раніше в інтерв'ю російській журналістці Ксенії Собчак Баста назвав себе українцем, але не захотів відповідати на питання "чий Крим?"

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Київ репер баста
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