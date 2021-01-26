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Звинувачений в домашньому насильстві Шайя ЛаБаф забороняв FKA twigs дивитися чоловікам в очі

Сьогодні, 12:33

Співачка поділилася деталями емоційного насильства з боку актора

Зірка "Трансформерів" Шайя ЛаБаф, який після звинувачень у домашньому насильстві вибув з претендентів на "Оскар", проявляв і психологічне насильство до співачки FKA twigs. У той час як вони зустрічалися у 2019 році, Шайя, за словами артистки, забороняв їй дивитися в очі іншим чоловікам. Про це повідомляє Page Six.

Відповідно до розповіді співачки, Шайя ЛаБаф міг легко роздратуватися навіть коли вона була ввічливою з офіціантом. Актор вважав, що таким чином FKA Twigs фліртує і шукає стосунків. Він також ізолював співачку від її друзів і сім'ї.

Шайа ЛаБаф и FKA twigs
Шайа ЛаБаф и FKA twigs
Фото: Getty Images, Instagram.com

"За його словами, якби любила його, то не дивилася б іншим чоловікам в очі. Отже протягом добрих чотирьох місяців і до кінця стосунків мені було заборонено дивитися чоловікам в очі", – розповіла співачка.

Нагадаємо, що в грудні 2020 року FKA Twigs оголосила, що подала в суд на ЛаБафа за сексуальні побої, напад і заподіяння емоційного стресу.

Зірки познайомилися на зйомках фільму "Милий хлопчик" у 2018 році та розлучилася в травні 2019 року. За словами співачки, їхні стосунки почалися як "медовий місяць", а незабаром співачка усвідомила, що актор став все більш ревнивим і владним.

Раніше папараці таємно зняли пристрасні поцілунки скандального Шайи ЛаБафа і Маргарет Куеллі.

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