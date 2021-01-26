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Обвиненный в домашнем насилии Шайа ЛаБаф запрещал FKA twigs смотреть мужчинам в глаза

Сегодня, 12:33

Певица поделилась деталями эмоционального насилия со стороны актера

Звезда "Трансформеров" Шайа ЛаБаф, который после обвинений в домашнем насилии выбыл из претендентов на "Оскар", проявлял и психологическое насилие по отношению к певице FKA twigs. В то время как они встречались в 2019 году, Шайа, по словам артистки, запрещал ей смотреть в глаза другим мужчинам. Об этом сообщает Page Six.

Согласно рассказу певицы, Шайа ЛаБаф мог легко выйти из себя даже когда она была вежливой с официантом. Актер считал, что таким образом FKA twigs флиртует и ищет отношений. Он также изолировал певицу от ее друзей и семьи.

Шайа ЛаБаф и FKA twigs
Шайа ЛаБаф и FKA twigs
Фото: Getty Images, Instagram.com

"По его словам, если бы любила его, то не смотрела бы другим мужчинам в глаза. Так что на протяжении добрых четырех месяцев и до конца отношений мне было запрещено смотреть мужчинам в глаза", – рассказала певица.

Напомним, что в декабре 2020 года FKA Twigs объявила, что подала в суд на ЛаБафа за сексуальные побои, нападение и причинение эмоционального стресса.

Звезды познакомились на съемках фильма "Милый мальчик" в 2018 году и рассталась в мае 2019 года. По словам певицы, их отношения начались как "медовый месяц", а вскоре певица осознала, что актер стал все более ревнивым и властным.

Ранее папарацци тайно сняли страстные поцелуи скандального Шайи ЛаБафа и Маргарет Куэлли.

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