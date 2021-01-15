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"Дівчинка дозріла": Рената Літвінова опублікувала відвертий знімок дочки

Сьогодні, 12:10

Дочка Ренати Літвінової знялася для чоловічого журналу

Акторка і режисерка Рената Літвінова вирішила похвалитися, яка у неї доросла дочка. У себе на сторінці в Instagram вона опублікувала відвертий знімок 19-річної Уляни.

Дочка Літвінової прикрасила обкладинку чоловічого журналу MAXIM. Кадром з фотосесії поділилася акторка.

"Коли, якщо не в дев'ятнадцять?", – підписала знімок Уляни Літвінова.

Дочка Ренати Літвінової
Дочка Ренати Літвінової
Фото: Instagram/renatalitvinovaofficiall

Думка підписників розділилася. Одні вважають, що такі кадри не привід для гордості. "А варіант" ніколи "ніяк не прокачує?", "" Навіщо? "," Я б не стала свою дочку виставляти в такому вигляді для всіх "- написали в Мережі. Іншим же знімок сподобався. "Дівчинка дозріла", "Красива", "Розкіш", "З таким тілом? Завжди ", – підтримали підписники Ренату Литвинову.

Раніше ми розповідали, що Дженніфер Лопес знялася голою в своєму новому кліпі.

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