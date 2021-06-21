Дівчина Моргенштерна зробила йому пропозицію і він відповів "Так" (відео)
Репер Моргенштерн поділився відео, на якому зафільмований момент, коли Ділара робить йому пропозицію
Кохана репера Моргенштерна Ділара Зінатулліна зробила йому пропозицію руки та серця. Скандальний артист, який подав до суду на СБУ, відповів коханій "Так".
Зворушливий і, судячи з реакції Моргенштерна, несподіваний момент зняли на відео, яке репер опублікував в своєму Instagram-акаунті. Все сталося під час шаббата, в оточенні сім'ї Алішера.
"Хлопчик: робить пропозицію. Чоловік: приймає її. Да да дівчата, заздріть, виходжу за... дружину", – написав у пості Моргенштерн.
На відео 21-річна Ділара зазначила, що це Моргенштерн запропонував їй зробити йому пропозицію і вона погодилася.
Так чи інакше, пара оголосила про заручини і скоро у них буде весілля. "Приймаю поздоровлення, готуюся до дівич-вечора і обираю сукню", – додав репер в публікації.
У березні цього року Моргенштерн подарував Діларі на день народження валізу з п'ятьма мільйонами рублів і червоний автомобіль Range Rover.
До речі про автівки, нещодавно ми покаталися найкрасивішими місцями за межами Києва на крутому електрокарі Jaguar – дивіться фото.
Нагадаємо, нещодавно Моргенштерн випустив новий кліп, який назвав "найкращим за всю історію Інтернету". У цьому відео, де репер танцює голим і гасить сигарету в тарілці "МУЗ-ТВ", також знялася Ділара Зінатулліна.
Про зіркові весілля і розлучення дивіться в сюжеті:
Раніше ми писали, що Моргенштерн прибув на судове засідання на McLaren і з дівчиною в образі вдови.
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