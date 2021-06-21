Дівчина Моргенштерна зробила йому пропозицію і він відповів "Так" (відео)

Репер Моргенштерн поділився відео, на якому зафільмований момент, коли Ділара робить йому пропозицію

Дівчина Моргенштерна зробила йому пропозицію Фото: instagram.com/influesii

Кохана репера Моргенштерна Ділара Зінатулліна зробила йому пропозицію руки та серця. Скандальний артист, який подав до суду на СБУ, відповів коханій "Так".

Зворушливий і, судячи з реакції Моргенштерна, несподіваний момент зняли на відео, яке репер опублікував в своєму Instagram-акаунті. Все сталося під час шаббата, в оточенні сім'ї Алішера.

"Хлопчик: робить пропозицію. Чоловік: приймає її. Да да дівчата, заздріть, виходжу за... дружину", – написав у пості Моргенштерн.

На відео 21-річна Ділара зазначила, що це Моргенштерн запропонував їй зробити йому пропозицію і вона погодилася.

Так чи інакше, пара оголосила про заручини і скоро у них буде весілля. "Приймаю поздоровлення, готуюся до дівич-вечора і обираю сукню", – додав репер в публікації.

У березні цього року Моргенштерн подарував Діларі на день народження валізу з п'ятьма мільйонами рублів і червоний автомобіль Range Rover.

До речі про автівки, нещодавно ми покаталися найкрасивішими місцями за межами Києва на крутому електрокарі Jaguar – дивіться фото.

Нагадаємо, нещодавно Моргенштерн випустив новий кліп, який назвав "найкращим за всю історію Інтернету". У цьому відео, де репер танцює голим і гасить сигарету в тарілці "МУЗ-ТВ", також знялася Ділара Зінатулліна.

Про зіркові весілля і розлучення дивіться в сюжеті:

Раніше ми писали, що Моргенштерн прибув на судове засідання на McLaren і з дівчиною в образі вдови.

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