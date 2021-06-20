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Учасниця ВІА Гри переїхала в Україну заради ALEKSEEV

Сьогодні, 10:10

Виявляється, Нікіта Алексєєв і Уляна Синецька вже три роки живуть разом

Уляна Синецька з "ВІА Гри" вже три роки живе в Україні
Уляна Синецька з "ВІА Гри" вже три роки живе в Україні
Фото: instagram.com/sinetskayaulyana

Про роман ALEKSEEV і "віагрянки" Уляни Синецької ходили чутки вже давно. У 2019 році вони підтвердили, що зустрічаються, і лише напередодні зізналися, що живуть разом вже три роки. Весь цей час – вони знаходилися в Києві.

Переїхати до Києва – завжди класна ідея. Адже в його окрузі є стільки красивих місць! Найтоповіші з них ми об'їздили на електрокарі Jaguar і розповіли, як це було, в цьому матеріалі.

Уляна родом з Тюменської області, але заради коханого зважилася на переїзд до України, про що абсолютно не шкодує. Дівчина не відчуває труднощів з українською, а сім'я її рішення підтримала.

Уляна Синецька і ALEKSEEV живуть разом
Уляна Синецька і ALEKSEEV живуть разом
Фото: instagram.com/sinetskayaulyana

"Мова зрозуміла, у мене взагалі в родині володіють українською, тому що є родичі. І взагалі я така людина, готова на експерименти, і мені було легко. Мене підтримували і сім'я, і Нікіта, і в принципі, мені здається, я впоралася", – поділилася Уляна в інтерв'ю, опублікованому в YouTube-каналі "Світського життя".

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Нікіта Алексєєв відповів на питання, чи збирається він освідчуватися коханій.

"Треба підібрати дуже підходящий момент. Він обов'язково буде, я сподіваюся, якщо Уляна скаже: "Так", – сказав артист. Щось нам підказує, що Уляна йому не відмовить.

Уляна Синецька з 2018 року є учасницею "ВІА Гри". Дівчина брала участь в російських "Голосі" і "Фабриці зірок".

У червні 2019 року Синецька з'явилася на премії "МУЗ-ТВ" з ALEKSEEV. Пара також відвідала разом премію M1 Awards. Пізніше Синецька і Алексєєв підтвердили свої стосунки. У лютому 2020 року з'явилися чутки про те, що вони розлучилися, та закохані це спростували.

Як зірки переживають розставання, дивіться в сюжеті:

Раніше повідомлялося, що ALEKSEEV оголосили учасником концерту в Кремлі, та пізніше його ім'я пропало з афіші.

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