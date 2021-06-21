Тіна Кароль не знає, чи потрібні їй нові стосунки: Напевно, я відкрита до любові

Співачка відверто розповіла про особисте – чи готова вона закохатися і зустріти нового чоловіка

Тіна Кароль зізналася, чи готова вона до нових стосунків Фото: YouTube

Співачка Тіна Кароль, яка нещодавно зробила нове зізнання про роман з Даном Баланом, розповіла про особисте. У недавньому інтерв'ю співачка торкнулася теми кохання і закоханості, зізнавшись, що не знає, чого хоче і до чого готова.

Якщо ви теж не знаєте, чого хочете – загляньте в наш календар літніх лайфхаків. Там мало про любов, але багато ідей чим зайнятися цього літа.

Ведуча задала Тіні особисте питання про те, що Кароль почала собі дозволяти, що змінилося в ній всередині і зовні, чи готова вона до чогось нового.

Артистка відповіла, що вона стала потроху оживати (після втрати чоловіка. – прим. Ред), але питання її застало зненацька.

"Я хочу закохатися? Не знаю. Не хочу. Чого я хочу? Розквітнути, напевно. Відчути свою повну силу, як жінки. Я хочу любові? Не знаю. Але може бути відкрита до неї", – сказала Тіна Кароль у відео, опублікованому в YouTube.

Тіна Кароль та її чоловік Євген Огір, який помер в 2013 році Фото: Instagram.com

Нещодавно Кароль приїхала в Казахстан, щоб презентувати свій новий альбом "Красиво". Її приїзд в Алмати збігся з річницею її весілля з Євгеном Огіром, який помер в 2013 році.



У пам'ятний день Тіна опублікувала у себе в Instastories відео, на якому показала, що носить на шиї шнурок з двома обручками.

Дивіться в сюжеті захоплюючу історію кар'єри Тіни Кароль:

Нещодавно ми писали, що Тіна Кароль, одягнена в топ за 33 тис. Грн від Louis Vuitton, з'явилася на ринку в Казахстані.

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