Наталія Холоденко знялася у фільмі Де гроші – як відбувся дебют психолога

Ця роль для психолога стала дебютною у повнометражному кіно. Наталя каже, що переживала через перезняті дублі, але DZIDZIO її заспокоїв і вона добре впоралася зі своєю роллю

У психолога Наталії Холоденко це дебютна роль в повнометражному кіно / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Днями творча група комедії-квесту "Де гроші" завершила зйомки в декораціях дивного будинку-квесту, який розташувався в одному з павільйонів кіностудії імені Довженка і перейшла до інших локаціях. Однією з них стала імпровізована лікарня, в яку, за сюжетом стрічки, навідується авантюрист Міша (DZIDZIO) і де працюють герої Ахтема Сеітаблаєва і Наталії Холоденко.

Авантюрист Міша, якого зіграв DZIDZIO і лікар, якого зіграв Ахтема Сеітаблаєва / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Це вже сьома моя роль лікаря, я погоджуюся і кожен раз це все одно по-іншому, інші емоції, інший жанр, який треба зіграти. Що стосується самої комедії, я вважаю, що вона буде мати успіх. Оскільки тут і міцний сценарій, хороші актори, харизма самого Михайла, його гумор і привабливість з точки зору артиста, який може створити шоу тут і зараз, навіть якщо він один в кадрі, – говорить про своє камео Ахтем Сеітаблаєв.

У психолога Наталії Холоденко це дебютна роль в повнометражному кіно.

У психолога Натальи Холоденко это дебютная роль в полнометражном кино / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Для мене це новий досвід, я переживала, що знімали багато дублів і в якийсь момент подумала, що мене можуть замінити, але пізніше Тарас Дронь і DZIDZIO пояснили, що один і той же діалог знімають з різних ракурсів. Вони залишилися задоволені моїм перетворенням, для мене цього достатньо. Думаю, комедію "Де гроші" оцінять не лише в Україні, а й за її межами, – ділиться емоціями від першої ролі Наталія Холоденко.

Чекайте прем'єру комедії-квесту "Де гроші" в кінотеатрах цієї осені! А потім на каналі "Україна", який є генеральним медіапартнером стрічки.

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