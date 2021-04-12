Маколей Калкін вперше став батьком: назвав сина на честь сестри

Свою першу дитину пара назвала на честь покійної сестри Калкіна, яку в 2008 році в Лос-Анджелесі збила машина

40-річна зірка знаменитого американського фільму "Один вдома" Маколей Калкін вперше став батьком. 5 квітня сина народила йому актриса і фотомодель Бренда Сонг. Це перша їхня дитина.

Про це пише видання People.

Новонародженого назвали на честь покійної сестри Калкіна Дакоти, яку в 29-річному віці в Лос-Анджелесі збила машина.

Калкін і Сонг зустрілися на знімальному майданчику фільму "Земля змін" в Таїланді. Вперше про їхні стосунки в ЗМІ почали говорити в липні 2017 року.

Раніше Маколей Калкін запостив дуже актуальну соціальну рекламу масок, коли представив підписникам власну ідеальну маску. На ній зображений принт того самого знаменитого кадру з фільму "Один вдома", де Кевін відкрив рот від подиву.

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