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Маколей Калкин впервые стал отцом: назвал сына в честь сестры

Сегодня, 20:36

Своего первого ребенка пара назвала в честь покойной сестры Калкина, которую в 2008 году в Лос-Анджелесе сбила машина

40-летняя звезда знаменитого американского фильма "Один дома" Маколей Калкин впервые стал отцом. 5 апреля сына родила ему актриса и фотомодель Бренда Сонг. Это первый их ребенок.

Об этом пишет издание People.

Новорожденного назвали в честь покойной сестры Калкина Дакоты, которую в 29-летнем возрасте в Лос-Анджелесе сбила машина.

Калкин и Сонг встретились на съемочной площадке фильма "Земля перемен" в Таиланде. Впервые об их отношениях в СМИ начали говорить в июле 2017 года.

Ранее Маколей Калкин запостил очень актуальную социальную рекламу масок, когда представил подписчикам собственную идеальную маску. На ней изображен принт того самого знаменитого кадра из фильма "Один дома", где Кевин открыл рот в удивлении.

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