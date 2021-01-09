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Королівська родина привітала Кейт Міддлтон з днем народження: фото герцогині з Єлизаветою II

Сьогодні, 13:07

Сьогодні Кейт виповнюється 39 років

Ми вже розповідали найцікавіші факти з життя Кейт Міддлтон на честь її 39-го дня народження. А тепер зі святом герцогиню Кембріджську і дружину принца Вільяма привітала королівська сім'я.

В офіційному акаунті Букінгемського палацу в Instagram опублікований пост з двома фото: на першому сама Кейт, а на другому Міддлтон зображена поряд з Її Величністю.

Кейт Міддлтон
Фото: instagram.com/theroyalfamily

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Кейт Міддлтон і королева Єлизавета II
Фото: instagram.com/theroyalfamily

"Бажаємо герцогині Кембриджській щасливого дня народження сьогодні!" – йдеться в публікації.

Ймовірно, через пандемію коронавірусу святкування дня народження Кейт Міддлтон не буде таким пишним, як попередніми роками. Дружина принца Вільяма проведе його в колі сім'ї, приймаючи вітання з різних куточків світу.

Через що Кейт Міддлтон посварилася з Меган Маркл, дивіться в сюжеті:

Нагадаємо, що не так давно Букінгемський палац опублікував раритетне фото. На ньому Єлизаветі II всього три роки.

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