Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Вбрання Кейт Міддлтон вартістю 199 доларів визнано найпопулярнішим

Вчора, 14:50

Кейт Міддлтон назвали найвпливовішою модницею Британії

Не дарма кожен вихід Кейт Міддлтон вважається ідеальним . Для британців герцогиня Кембриджська стала fashion-інфлюенсером 2020 року. Про це повідомляє Daily Mail.

Рейтинг складався на основі аналізу інформації про те, які знаменитості надихають покупців на пошук одягу, яку вони носили в 2020-м.

За даними сайту LovetheSales.com, стильні образи герцогині шукали найчастіше. Найбільше британцям сподобалася сукня я з квітковим принтом від марки Faithfull the Brand вартістю 199 доларів, яке Кейт Міддлтон одягала під час візиту в дитячий хоспіс в Норфолку.

Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон
Фото: Getty Images

Також користувачі оцінили наряди Кейт, які вона обирала для Zoom-зустрічей. Експерти зазначили, що "домашні" образи дружини принца Вільяма були прості, але вишукані

Кейт Миддлтон и принц Уильям
Кейт Миддлтон и принц Уильям
Фото: скриншот

Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal)

Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal)

Раніше ми розповідали, яка Кейт Міддлтон в повсякденному житті.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Як зробите миле різдвяне фото сім'єю: вчимося у Кейт Міддлтон і принца Вільяма з дітьми Не тільки дорогі бренди: Кейт Міддлтон приміряла піджак від Zara Кейт Міддлтон обігнала Меган Маркл в рейтингу обручок: її виявилася найкращою у світі (фото)
Кейт Мідлтон Королівська сім'я
Реклама

Новини партнерів

Пальчики оближешь! Торт с черносливом и грецким орехом. Рецепт
Пальчики оближешь! Торт с черносливом и грецким орехом. Рецепт
Сочно, вкусно, ароматно: рецепты аппетитной пиццы
Сочно, вкусно, ароматно: рецепты аппетитной пиццы
Яскравий салат "Соняшник": як приготувати смачну страву
Яскравий салат "Соняшник": як приготувати смачну страву
Найстрашнішу орхідею в світі знайшли на Мадагаскарі
Найстрашнішу орхідею в світі знайшли на Мадагаскарі

Популярні статті

Сьогодні, 15:31Events

Привітання з Різдвом: яскраві листівки, проза та вірші

Сьогодні, 11:14Food

Найпростіший рецепт куті: як приготувати на Різдво

Сьогодні, 10:54Events

Різдво-2021: дієві ритуали і обряди свята

Сьогодні, 10:26Events

До якого числа носять вечерю на Різдво

Сьогодні, 09:43Fun

Колядки і щедрівки: тексти найпопулярніших пісень

Вчора, 22:17Fun

Найращі колядки російською мовою: найпопулярніші вірші

Вчора, 19:16Events

Характеристика знаків зодіаку по місяцях і числах

Вчора, 14:15Fun

Найкращі колядки на Різдво-2021: великий вибір текстів

Вчора, 12:15Fun

Ворожіння на Різдво-2021 вдома: як і коли ворожити

Вчора, 11:31Food

Що приготувати на вечерю на Різдво: рецепти святкових страв

4 січняFun

Найкращі колядки-2021 українською мовою

4 січняEvents

Різдво Христове: дата, історія, традиції і прикмети

4 січняFood

Що приготувати на Святвечір: 12 пісних страв для святкового столу

4 січняFood

Меню на Різдво: найкращі рецепти святкових страв

4 січняFood

Як приготувати кутю на Святвечір

4 січняШоу-бізнес

Без вій та брів: Алла Пугачова показала, як вона виглядає зараз

Новини партнерів

Нестандартная девушка одного из лучших защитников FIFA
Нестандартная девушка одного из лучших защитников FIFA
Анна Стахурска – прекрасная жена лучшего футболиста сезона
Анна Стахурска – прекрасная жена лучшего футболиста сезона
Астролог рассказала, чего нам ждать от нового, 2021 года
Астролог рассказала, чего нам ждать от нового, 2021 года
Красотки, из-за которых Гринвуд и Фоден вылетели из сборной
Красотки, из-за которых Гринвуд и Фоден вылетели из сборной
Главная красотка украинской легкой атлетики!
Главная красотка украинской легкой атлетики!
Сочные рыбные котлеты: как приготовить?
Сочные рыбные котлеты: как приготовить?
"Грязная баба": Известный продюсер плюнул в Кудрявцеву
"Грязная баба": Известный продюсер плюнул в Кудрявцеву
"Он умер от СПИДа!": подробности смерти известного актера
"Он умер от СПИДа!": подробности смерти известного актера

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти