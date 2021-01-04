Вбрання Кейт Міддлтон вартістю 199 доларів визнано найпопулярнішим
Кейт Міддлтон назвали найвпливовішою модницею Британії
Не дарма кожен вихід Кейт Міддлтон вважається ідеальним . Для британців герцогиня Кембриджська стала fashion-інфлюенсером 2020 року. Про це повідомляє Daily Mail.
Рейтинг складався на основі аналізу інформації про те, які знаменитості надихають покупців на пошук одягу, яку вони носили в 2020-м.
За даними сайту LovetheSales.com, стильні образи герцогині шукали найчастіше. Найбільше британцям сподобалася сукня я з квітковим принтом від марки Faithfull the Brand вартістю 199 доларів, яке Кейт Міддлтон одягала під час візиту в дитячий хоспіс в Норфолку.
Також користувачі оцінили наряди Кейт, які вона обирала для Zoom-зустрічей. Експерти зазначили, що "домашні" образи дружини принца Вільяма були прості, але вишукані
Раніше ми розповідали, яка Кейт Міддлтон в повсякденному житті.
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