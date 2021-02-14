Барак і Мішель Обама привітали одне одного з Днем святого Валентина: чарівні фото

Подружжя опублікувало зворушливі знімки в Instagram

Барак і Мішель Обама – одна з наймиліших пар серед зарубіжних політиків. Їхні фото завжди привертають увагу ЗМІ та публіки, а публікації в їхніх соцмережах кожен раз зачіпають до глибини душі. Чого тільки варте недавнє привітання екс-президента в день народження Мішель.

Сьогодні, 14 лютого, Мішель і Барак привітали одне одного із Днем закоханих, розмістивши в Instagram дуже атмосферні знімки.

"Щасливого Дня Валентина, Барак! Життя завжди яскравіше, коли ти на моєму боці", – написала Мішель Обама.

Фото: instagram.com/michelleobama

Фото: instagram.com/michelleobama

У своєму Instagram-акаунті Барак Обама опублікував фото з дружиною і двома дочками, підписавши його так: "З Днем святого Валентина всіх трьох, які завжди змушують мене посміхатися. Ваш сліпуче світло робить все яскравіше".

Фото: instagram.com/barackobama

Мішель і Барак одружилися в 1992 році. У них є дві дочки – Малія Енн, яка народилася в 1998 році і Наташа (Саша), яка народилася в 2001 році.

Раніше повідомлялося, що Netflix випустив перший трейлер документального фільму "Становлення" про Мішель Обаму.

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