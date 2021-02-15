Привітав усіх з Днем закоханих: екстремал в одних трусах стрибнув у крижаний Дніпро (відео)

Його відео в Instagram зібрало безліч захоплених коментарів

27-річний спортсмен-екстремал Станіслав Скочко у незвичний спосіб привітав українців з Днем святого Валентина. Його відео в Instagram зібрало безліч захоплених коментарів.

На Дніпрі хлопець вирубав з льоду серце – це його подарунок для всіх закоханих.

"Спеціально для вас від мене ось така валентинка, будьте коханими, будьте щасливі!" – привітав підписників зі святом екстремал. Після цього, незважаючи на десятиградусний мороз, він пірнув у крижану ополонку.

"Оце так творчий підхід", "Наразі це найкраща моя валентинка", "Ну це дуже креативне і екстремальне привітання", "Молодець. Найоригінальніше привітання, яке я взагалі коли-небудь бачила", "Неймовірно. Ти – супер", – пишуть у коментарях друзі і знайомі Скочко.

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, раніше грузинський боєць UFC Мераб Двалішвілі вирішив помститися ополонці, в якій він розбив голову, і влаштував з нею боксерський поєдинок. До того ж раніше у ПЦУ розвіяли міфи про купання в ополонці на Водохреще.

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