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Відгадай фільм за поцілунком: тест для романтиків-кінолюбів

Сьогодні, 18:30

Зможете відгадати кіно про кохання за одним кадром? Пройдіть тест, щоб визначити, наскільки ви романтичні

Перегляд фільмів про кохання – чудове доповнення до будь-якого сценарію святкування Дня святого Валентина. Втім, влаштувати собі романтичний кіновечір можна коли захочете, незалежно від дати.

Проходьте наш тест, згадуйте найкращі картини про любов і визначте, наскільки ви романтичний кіноман.

Відгадай фільм за поцілунком

Нічого складного: дивіться на романтичний кадр і згадуйте, з якого ж він фільму. Ми підготували підказки – уважно читайте їх, щоб не помилитися.
Почати
1/10

Почнемо з класики. Ця картина вважається одним з найвеличніших фільмів в історії. Володар десяти премій "Оскар".

"Віднесені вітром"
Звісно, це "Віднесені вітром" (1939). Мелодраматична історія кохання Скарлетт О'Хари та Ретта Батлера, яка розвивається на тлі подій Громадянської війни в США.
78 %
"Касабланка"
Ні, це "Віднесені вітром" (1939), де історія кохання Скарлетт О'Хари та Ретта Батлера розвивається на тлі подій Громадянської війни в США.
20 %
"Закоханий Шекспір"
Ні, це "Віднесені вітром" (1939), де історія кохання Скарлетт О'Хари та Ретта Батлера розвивається на тлі подій Громадянської війни в США.
1 %
Далі
2/10

Від класики зробимо різкий стрибок у сучасність. Це – один з головних кінохітів світу прямо зараз.

"Будка поцілунків"
Ні, це "Бріджертони" (2020) − костюмний серіал, котрий несподівано став найпопулярнішим шоу Netflix. У центрі сюжету − нестримна пристрасть між скромницею з вищого лондонського суспільства Дафною та розпусником герцогом Гастінгсом.
7 %
"Ще по одній"
Ні, це "Бріджертони" (2020) − костюмний серіал, котрий несподівано став найпопулярнішим шоу Netflix. У центрі сюжету − нестримна пристрасть між скромницею з вищого лондонського суспільства Дафною та розпусником герцогом Гастінгсом.
13 %
"Бріджертони"
Та ви в темі! Так, це "Бріджертони" (2020) − костюмний серіал, котрий несподівано став найпопулярнішим шоу Netflix. У центрі сюжету − нестримна пристрасть між скромницею з вищого лондонського суспільства Дафною та розпусником герцогом Гастінгсом.
80 %
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3/10

Додамо трохи комедійних ноток до нашого романтичного тесту. Впевнені, ви вже впізнали цей італійський кінохіт.

"Життя прекрасне"
Ні, це "Приборкання норовливого" (1980), де чарівна Ліза у виконанні Орнелли Муті намагається закохати в себе затятого холостяка Елію, якого грає Адріано Челентано.
1 %
"Приборкання норовливого"
Все правильно. У "Приборканні норовливого" (1980) чарівна Ліза у виконанні Орнелли Муті намагається закохати в себе затятого холостяка Елію, якого грає Адріано Челентано.
95 %
"Ідеальні незнайомці"
Ні, це "Приборкання норовливого" (1980), де чарівна Ліза у виконанні Орнелли Муті намагається закохати в себе затятого холостяка Елію, якого грає Адріано Челентано.
3 %
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4/10

Сподіваємося, ви нас зрозумієте і пробачите. Тест про поцілунки не може обійтися без цього фільму. Хоча він регулярно лідирує у всіляких антирейтингах, починаючи з "Золотої малини".

"Брудне кохання"
Ні, це "П'ятдесят відтінків сірого" (2015, 2017, 2018) – еротична трилогія, що розповідає про БДСМ-стосунки спокусника-мільйонера Крістіана Грея і цнотливої дівчини Анастейші Стіл.
7 %
"П'ятдесят відтінків сірого"
Точно. Еротична трилогія "П'ятдесят відтінків сірого" (2015, 2017, 2018) розповідає про БДСМ-стосунки спокусника-мільйонера Крістіана Грея і цнотливої дівчини Анастейші Стіл.
82 %
"Непристойна пропозиція"
Ні, це "П'ятдесят відтінків сірого" (2015, 2017, 2018) – еротична трилогія, що розповідає про БДСМ-стосунки спокусника-мільйонера Крістіана Грея і цнотливої дівчини Анастейші Стіл.
11 %
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5/10

Тут буде легко. Цей кадр і поцілунок бачив кожен. Можливо, ви включаєте цей фільм, коли хочеться поплакати.

"Титанік"
Звісно, це "Титанік" (1997). Леонардо Ді Капріо в ролі Джека, Кейт Вінслет у ролі Роуз, айсберг на горизонті та саундтрек My Heart Will Go On – вбивча сльозочавильна комбінація, котра проймає будь-кого.
97 %
"Винні зірки"
Ні, це "Титанік" (1997). Леонардо Ді Капріо в ролі Джека, Кейт Вінслет у ролі Роуз, айсберг на горизонті та саундтрек My Heart Will Go On – вбивча сльозочавильна комбінація, котра проймає будь-кого.
2 %
"Реальна любов"
Ні, це "Титанік" (1997). Леонардо Ді Капріо в ролі Джека, Кейт Вінслет у ролі Роуз, айсберг на горизонті та саундтрек My Heart Will Go On – вбивча сльозочавильна комбінація, котра проймає будь-кого.
1 %
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6/10

Досить сліз. Ловіть кадр із однієї з найкращих романтичних комедій сучасності. Цю сцену поцілунку під снігом, що падає, хочеться поставити на повтор. Впізнали фільм?

"Легка поведінка"
Ні, це "Щоденник Бріджит Джонс" (2001). Історія навіженої дівчини (Рене Зеллвегер), яка не може розібратися у своїх почуттях відразу до двох красенів − Марка Дарсі (Колін Ферт) та Деніела Клівера (Г'ю Грант). Для фанатів картини є сиквели, що вийшли на екрани в 2004-му та 2016-му.
7 %
"Щоденник Бріджит Джонс"
Це саме він. Фільм 2001 року про навіжену дівчину Бріджит (Рене Зеллвегер), яка не може розібратися у своїх почуттях відразу до двох красенів − Марка Дарсі (Колін Ферт) та Деніела Клівера (Г'ю Грант). Для фанатів картини є сиквели, що вийшли на екрани в 2004-му та 2016-му.
79 %
"З любов'ю, Розі"
Ні, це "Щоденник Бріджит Джонс" (2001). Історія навіженої дівчини (Рене Зеллвегер), яка не може розібратися у своїх почуттях відразу до двох красенів − Марка Дарсі (Колін Ферт) та Деніела Клівера (Г'ю Грант). Для фанатів картини є сиквели, що вийшли на екрани в 2004-му та 2016-му.
14 %
Далі
7/10

Не очікували побачити кадр з бойовика в нашому тесті? А ми вміємо дивувати. Впізнали цю вогняну парочку, пристрасть якої передається навіть через екрани?

"Бійцівський клуб"
Ні, це "Містер і місіс Сміт" (2005), на зйомках якого почався роман Бреда Пітта й Анджеліни Джолі. За сюжетом, вони грають подружню пару найманих убивць, які отримали завдання ліквідувати одне одного.
1 %
"Лара Крофт: Розкрадачка гробниць"
Ні, це "Містер і місіс Сміт" (2005), на зйомках якого почався роман Бреда Пітта й Анджеліни Джолі. За сюжетом, вони грають подружню пару найманих убивць, які отримали завдання ліквідувати одне одного.
12 %
"Містер і місіс Сміт"
Так, це фільм 2005 року, на зйомках якого почався роман Бреда Пітта й Анджеліни Джолі. За сюжетом, вони грають подружню пару найманих убивць, які отримали завдання ліквідувати одне одного.
87 %
Далі
8/10

А що це за підлітки у нас тут цілуються? Слоган фільму: "Якщо ти можеш жити вічно — заради чого ти живеш?". Згадали?

"Красуня і чудовисько"
Ні, це вампірська сага "Сутінки", що об'єднує п'ять фільмів. Перший з них вийшов на екрани в 2008 році. У центрі сюжету – неймовірна історія кохання вампіра Едварда (Роберт Паттінсон) і звичайної дівчини Белли (Крістен Стюарт).
8 %
"Вік Адалін"
Ні, це вампірська сага "Сутінки", що об'єднує п'ять фільмів. Перший з них вийшов на екрани в 2008 році. У центрі сюжету – неймовірна історія кохання вампіра Едварда (Роберт Паттінсон) і звичайної дівчини Белли (Крістен Стюарт).
5 %
"Сутінки"
Так, це вампірська сага, що об'єднує п'ять фільмів. Перший з них вийшов на екрани в 2008 році. У центрі сюжету – неймовірна історія кохання вампіра Едварда (Роберт Паттінсон) і звичайної дівчини Белли (Крістен Стюарт).
87 %
Далі
9/10

Це один з головних романтичних кінохітів 90-х. Вічний сюжет про Попелюшку заграв новими барвами в декораціях сучасного світу. Пригадуєте?

"Красуня"
Саме так. Мільйонер Едвард (Річард Гір) знайомиться з повією Вів'єн (Джулія Робертс). І не бажає з нею розлучатися після ночі разом. Це сюжетна зав'язка фільму "Красуня" (1990) – сучасної казки про кохання.
94 %
"Це все вона"
Ні. Це фільм "Красуня" (1990), в якому мільйонер Едвард (Річард Гір) знайомиться з повією Вів'єн (Джулія Робертс). І не бажає з нею розлучатися після ночі разом. Так починається сучасна казка про кохання.
5 %
"Історія вічного кохання"
Ні. Це фільм "Красуня" (1990), в якому мільйонер Едвард (Річард Гір) знайомиться з повією Вів'єн (Джулія Робертс). І не бажає з нею розлучатися після ночі разом. Так починається сучасна казка про кохання.
1 %
Далі
10/10

З класики починали – класикою і завершимо. Поцілунок під снігопадом у нас вже був. А цей – під зливою, в супроводі казкового саунтрека Moon River. Впізнали?

"Великий Гетсбі"
Ні, це "Сніданок у Тіффані" (1961) – класика Голлівуда. Одрі Гепберн і Джордж Пеппард грають пару закоханих Голлі та Пола, які не відразу змогли розпізнати почуття одне до одного. До речі, саунтрек Moon River, який ми згадували, отримав "Оскара".
12 %
"Сніданок у Тіффані"
Так, "Сніданок у Тіффані" (1961) – класика Голлівуда. Одрі Гепберн і Джордж Пеппард грають пару закоханих Голлі та Пола, які не відразу змогли розпізнати почуття одне до одного. До речі, саунтрек Moon River, який ми згадували, отримав "Оскара".
46 %
"Римські канікули"
Ні, це "Сніданок у Тіффані" (1961) – класика Голлівуда. Одрі Гепберн і Джордж Пеппард грають пару закоханих Голлі та Пола, які не відразу змогли розпізнати почуття одне до одного. До речі, саунтрек Moon River, який ми згадували, отримав "Оскара".
41 %
Далі

Фото: Getty Images, Netflix, Universal, 20th Century Fox, Summit Entertainment, Paramount, imdb.com, freepik.com, стоп-кадры из фильмов.

Всі подробиці в спецтемі Гід по Дню Валентина

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