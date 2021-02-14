Відгадай фільм за поцілунком: тест для романтиків-кінолюбів
Зможете відгадати кіно про кохання за одним кадром? Пройдіть тест, щоб визначити, наскільки ви романтичні
Перегляд фільмів про кохання – чудове доповнення до будь-якого сценарію святкування Дня святого Валентина. Втім, влаштувати собі романтичний кіновечір можна коли захочете, незалежно від дати.
Проходьте наш тест, згадуйте найкращі картини про любов і визначте, наскільки ви романтичний кіноман.
Почнемо з класики. Ця картина вважається одним з найвеличніших фільмів в історії. Володар десяти премій "Оскар".
Від класики зробимо різкий стрибок у сучасність. Це – один з головних кінохітів світу прямо зараз.
Додамо трохи комедійних ноток до нашого романтичного тесту. Впевнені, ви вже впізнали цей італійський кінохіт.
Сподіваємося, ви нас зрозумієте і пробачите. Тест про поцілунки не може обійтися без цього фільму. Хоча він регулярно лідирує у всіляких антирейтингах, починаючи з "Золотої малини".
Тут буде легко. Цей кадр і поцілунок бачив кожен. Можливо, ви включаєте цей фільм, коли хочеться поплакати.
Досить сліз. Ловіть кадр із однієї з найкращих романтичних комедій сучасності. Цю сцену поцілунку під снігом, що падає, хочеться поставити на повтор. Впізнали фільм?
Не очікували побачити кадр з бойовика в нашому тесті? А ми вміємо дивувати. Впізнали цю вогняну парочку, пристрасть якої передається навіть через екрани?
А що це за підлітки у нас тут цілуються? Слоган фільму: "Якщо ти можеш жити вічно — заради чого ти живеш?". Згадали?
Це один з головних романтичних кінохітів 90-х. Вічний сюжет про Попелюшку заграв новими барвами в декораціях сучасного світу. Пригадуєте?
З класики починали – класикою і завершимо. Поцілунок під снігопадом у нас вже був. А цей – під зливою, в супроводі казкового саунтрека Moon River. Впізнали?
Фото: Getty Images, Netflix, Universal, 20th Century Fox, Summit Entertainment, Paramount, imdb.com, freepik.com, стоп-кадры из фильмов.
Всі подробиці в спецтемі Гід по Дню Валентина
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