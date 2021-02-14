Відгадай фільм за поцілунком: тест для романтиків-кінолюбів

Зможете відгадати кіно про кохання за одним кадром? Пройдіть тест, щоб визначити, наскільки ви романтичні

Перегляд фільмів про кохання – чудове доповнення до будь-якого сценарію святкування Дня святого Валентина. Втім, влаштувати собі романтичний кіновечір можна коли захочете, незалежно від дати.

Проходьте наш тест, згадуйте найкращі картини про любов і визначте, наскільки ви романтичний кіноман.

Відгадай фільм за поцілунком Нічого складного: дивіться на романтичний кадр і згадуйте, з якого ж він фільму. Ми підготували підказки – уважно читайте їх, щоб не помилитися. Почати 1/10 Почнемо з класики. Ця картина вважається одним з найвеличніших фільмів в історії. Володар десяти премій "Оскар". 78 % 20 % 1 % Далі 2/10 Від класики зробимо різкий стрибок у сучасність. Це – один з головних кінохітів світу прямо зараз. 7 % 13 % 80 % Далі 3/10 Додамо трохи комедійних ноток до нашого романтичного тесту. Впевнені, ви вже впізнали цей італійський кінохіт. 1 % 95 % 3 % Далі 4/10 Сподіваємося, ви нас зрозумієте і пробачите. Тест про поцілунки не може обійтися без цього фільму. Хоча він регулярно лідирує у всіляких антирейтингах, починаючи з "Золотої малини". 7 % 82 % 11 % Далі 5/10 Тут буде легко. Цей кадр і поцілунок бачив кожен. Можливо, ви включаєте цей фільм, коли хочеться поплакати. 97 % 2 % 1 % Далі 6/10 Досить сліз. Ловіть кадр із однієї з найкращих романтичних комедій сучасності. Цю сцену поцілунку під снігом, що падає, хочеться поставити на повтор. Впізнали фільм? 7 % 79 % 14 % Далі 7/10 Не очікували побачити кадр з бойовика в нашому тесті? А ми вміємо дивувати. Впізнали цю вогняну парочку, пристрасть якої передається навіть через екрани? 1 % 12 % 87 % Далі 8/10 А що це за підлітки у нас тут цілуються? Слоган фільму: "Якщо ти можеш жити вічно — заради чого ти живеш?". Згадали? 8 % 5 % 87 % Далі 9/10 Це один з головних романтичних кінохітів 90-х. Вічний сюжет про Попелюшку заграв новими барвами в декораціях сучасного світу. Пригадуєте? 94 % 5 % 1 % Далі 10/10 З класики починали – класикою і завершимо. Поцілунок під снігопадом у нас вже був. А цей – під зливою, в супроводі казкового саунтрека Moon River. Впізнали? 12 % 46 % 41 % Далі

Фото: Getty Images, Netflix, Universal, 20th Century Fox, Summit Entertainment, Paramount, imdb.com, freepik.com, стоп-кадры из фильмов.

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