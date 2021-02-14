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Присвячують вірші і дарують букети: як українські селебрітіс відзначають День святого Валентина

Сьогодні, 14:37

А ви вже встигли освідчитися в коханні?

Сьогодні День святого Валентина, і далеко не всі ненавидять це свято, і все, що з ним пов'язано. Багато зірок українського шоу-бізнесу в цей день освідчуються в коханні своїм найближчим людям, і діляться спільними романтичними фото в соцмережах.

У цьому матеріалі ми зібрали найзворушливіші пости наших селебрітіс. Запасайтеся серветками.

Юлія Саніна

Фронтвумен The HARDKISS присвятила своєму чоловікові Валу вірш, який написала сама. В Instagram вона опублікувала відео, в якому зачитала кілька рядків.

, (@The_hardkiss)

Потап

Своїй коханій дружині Насті Каменських Потап зробив сюрприз, подарувавши два букети: один з квітів, інший – з повітряних куль у формі серця.

Фото: instagram.com/kamenskux

Настя ж подарувала коханому валентинку зі словами про кохання, яку показала у себе в сторіс.

Фото: instagram.com/kamenskux

Леся Нікітюк

Ведуча Леся Нікітюк не розказала, з ким буде святкувати День закоханих, а святковим вбранням похвалилася. І навіть не одним.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

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Артистка приміряла дві сукні, які відрізняються тільки за кольором, і запропонувала підписникам вибрати кращу.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Слава Камінська

Співачка Слава Камінська поділилася на своїй сторінці в Instagram святковим фото з блогером Кирилом Скачковим.

Фото: instagram.com/babaslavka

"З коханими не розлучайтеся", – коротко підкреслила Слава.

Сніжана Бабкіна

Сніжана Бабкіна поділилася теплим фото зі своїм чоловіком Сергієм Бабкіним в Instagram-акаунті.

Фото: instagram.com/snezhana_babkina

"Для мене сьогоднішнє свято – це день, який більше не повториться ніколи! Але вчора був такий же особливий день! І завтра буде максимально особливий! Всіх з неповторним, радісним, любовним, щасливим днем",- написала Сніжана.

Володимир Дантес

Чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес повідомив, що ненавидить 14 лютого. Але все одно зізнався в коханні своїй дружині.

Фото: instagram.com/vladimirdantes

"Ненавиджу день всіх закоханих! Але як можна не закохуватися постійно в цю мадам, яка веселиться в будь-якому місці і робить твоє життя яскравішим", – написав Дантес.

Ксенія Мішина

Акторка Ксенія Мішина присвятила свій пост Олександру Еллерту, з яким відпочиває в Домінікані.

Фото: instagram.com/misha.k.ua

"Так цікаво виходить, 14 лютого ми проведемо в літаку на висоті в 10к метрів над рівнем океану. Це значить, що я як зазвичай буду боятися, а він як завжди буде тримати мене за руку і втішати смішними історіями... Добре, що Амуру не доведеться підніматися високо в небо, щоб вистрілити в саме серце, тому що він давно вже це зробив. Я кохаю тебе і хочу щоб ти ще міцніше мене обіймав, ще частіше цілував і ніколи не переставав будити серед ночі сонними словами "люблю тебе", – написала Мішина.

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