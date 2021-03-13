Скандал навколо пісні "Два кольори": Олег Скрипка порушив авторські права – будуть говорити юристи

Навколо нової відеороботи музиканта розгорівся справжній скандал

Наприкінці лютого соліст української групи "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка представив свою версію відомої композиції "Два кольори". Відео вийшло дуже провокаційним і зовсім не сподобалося доньці композитора Олександра Білаша.

"Олександр Білаш закладав абсолютно інше в мелодію, в цю пісню, в бачення. І не може бути цих оголених дівчат, не може бути цього страшного фону... Це не ті чорний і червоний кольори, про які писав Білаш", – говорить Олеся Білаш в програмі "Зіркоманія" на телеканалі "Україна 24".

Пропонуємо подивитися той самий кліп Скрипки.

Люди різні, вважає Олег Скрипка. Є прогресивна молодь, є консервативніше старше покоління, але ця версія "Два кольори" більше для молодих людей, каже він.

"Є люди, яких спровокував цей образ, цей кліп. Я хочу перед ними вибачитися", – сказав музикант.

Але ще більше Олесю Білаш збентежило те, що Скрипка не придбав авторські права на пісню "Два кольори" і ніяк не узгодив із нею її використання.

"Не можна так ставитися до закону і авторського права, про які сьогодні знає майже кожен, – каже дочка Білаша. – Якби ми попередньо проговорили, я думаю, що і не було б такого кліпу – ми б уже визначилися, в якому форматі це могло або не могло існувати".

Сам Олег Скрипка стверджує, що дуже засмучений цією ситуацією, і що коли він готував пісню, то не розібрався, хто є правовласником музики до пісні "Два кольори".

"Витрачати свої нерви і час, ні Олег, я думаю, ні я, на це не будемо. Говоритимуть між собою юристи", – підсумувала Олеся Білаш.

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