Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Скандал навколо пісні "Два кольори": Олег Скрипка порушив авторські права – будуть говорити юристи

Сьогодні, 15:40

Навколо нової відеороботи музиканта розгорівся справжній скандал

Наприкінці лютого соліст української групи "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка представив свою версію відомої композиції "Два кольори". Відео вийшло дуже провокаційним і зовсім не сподобалося доньці композитора Олександра Білаша.

"Олександр Білаш закладав абсолютно інше в мелодію, в цю пісню, в бачення. І не може бути цих оголених дівчат, не може бути цього страшного фону... Це не ті чорний і червоний кольори, про які писав Білаш", – говорить Олеся Білаш в програмі "Зіркоманія" на телеканалі "Україна 24".

Пропонуємо подивитися той самий кліп Скрипки.

Люди різні, вважає Олег Скрипка. Є прогресивна молодь, є консервативніше старше покоління, але ця версія "Два кольори" більше для молодих людей, каже він.

"Є люди, яких спровокував цей образ, цей кліп. Я хочу перед ними вибачитися", – сказав музикант.

Читайте також:
"Деградація": новий трек DOROFEEVA захейтили за лайку

Але ще більше Олесю Білаш збентежило те, що Скрипка не придбав авторські права на пісню "Два кольори" і ніяк не узгодив із нею її використання.

"Не можна так ставитися до закону і авторського права, про які сьогодні знає майже кожен, – каже дочка Білаша. – Якби ми попередньо проговорили, я думаю, що і не було б такого кліпу – ми б уже визначилися, в якому форматі це могло або не могло існувати".

Сам Олег Скрипка стверджує, що дуже засмучений цією ситуацією, і що коли він готував пісню, то не розібрався, хто є правовласником музики до пісні "Два кольори".

"Витрачати свої нерви і час, ні Олег, я думаю, ні я, на це не будемо. Говоритимуть між собою юристи", – підсумувала Олеся Білаш.

Раніше ми писали, що The Weeknd влаштував бойкот "Греммі" через упередженість організаторів.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Багато сідниць, еротика на підлозі і "гарячі" пози: MARUV випустила провокаційний кліп Crush Полякова про "примирення" з Кароль після скандалу: "Вона розвернулася і пішла" "Хочу бачити різних жінок": alyona alyona в новому кліпі закликала не боятися показувати себе без фотошопу
Олег Скрипка кліп скандал
Реклама

Новини партнерів

Знаки зодиака, которые никогда не должны быть вместе
Знаки зодиака, которые никогда не должны быть вместе
Если лень идти за хлебом. Как приготовить лепешки на кефире
Если лень идти за хлебом. Как приготовить лепешки на кефире
Седокова устроила скандал в эфире шоу Галкина
Седокова устроила скандал в эфире шоу Галкина
Как вкусно приготовить гречку: простой рецепт
Как вкусно приготовить гречку: простой рецепт

Популярні статті

Сьогодні, 11:45Фаново

Прощена неділя-2021: що ні в якому разі не можна робити 14 березня

Сьогодні, 10:35Психо

Прощена неділя-2021: як попросити пробачення

Сьогодні, 08:54Events

Перший весняний молодик: що у жодному разі не можна робити на молодий місяць у Рибах

Вчора, 18:47Модно

Як прати пуховик в домашніх умовах і чи можна це робити в пральній машині

Вчора, 15:39Модно

Як чистити нубук: покрокова інструкція

Вчора, 14:25No Stress

5 трендових закладів для відпочинку в Одесі: вибір редакції

Вчора, 14:06Events

Прощена неділя-2021: традиції дня

Вчора, 13:14Психо

Карта бажань на молодика: як правильно зробити

Вчора, 12:13Зірково

Сосєдов пояснив, чому Пугачова стала популярнішою за Ротару: "Що такого в ній було? Нічого!"

Вчора, 10:11Смачно

Салати з редису: 3 весняних рецепти

Вчора, 06:35Психо

Гороскоп на сьогодні 12 березня: Овнам не можна поспішати, а Тельці зможуть знайти кохання

11 березняСмачно

Як почистити гранат за 30 секунд: лайфхак

11 березняЗірково

Олена Зеленська про свій "модний скандал" через жовту сукню в Японії: "Ці люди помилилися"

11 березняМодно

Як чистити срібло: корисні поради

11 березняЗірково

Гросу про коментарі Полякової на шоу "Маска": "Я просто в шоці"

10 березняСмачно

Як правильно тушкувати капусту: 5 рецептів

Новини партнерів

Знаки зодиака, которые никогда не должны быть вместе
Знаки зодиака, которые никогда не должны быть вместе
Если лень идти за хлебом. Как приготовить лепешки на кефире
Если лень идти за хлебом. Как приготовить лепешки на кефире
Седокова устроила скандал в эфире шоу Галкина
Седокова устроила скандал в эфире шоу Галкина
Как вкусно приготовить гречку: простой рецепт
Как вкусно приготовить гречку: простой рецепт
В обнимку с бутылкой: Гросу показала себя в неприглядном свете
В обнимку с бутылкой: Гросу показала себя в неприглядном свете
Брати Марії Яремчук розповіли, куди вона поділася
Брати Марії Яремчук розповіли, куди вона поділася
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Дорого и сердито. Стилисты назвали самую модную сумку 2021 года
Дорого и сердито. Стилисты назвали самую модную сумку 2021 года

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти