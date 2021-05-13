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Руслан Квінта оцінив шанси Go_A на Євробаченні і пояснив, у чому унікальність Шума

Сьогодні, 16:53

Менше тижня залишилося до 65-го пісенного конкурсу "Євробачення-2021", який відбудеться в Нідерландах. Український продюсер прокоментував пісню, з якою артисти представлятимуть Україну

Руслан Квінта про пісню Go_A
Руслан Квінта про пісню Go_A
Фото: instagram.com/go_a_band, facebook.com/ruslan.kvinta

Композитор і музичний продюсер Нацвідбору на "Євробачення" Руслан Квінта, який раніше обурився словами артиста про Go_A , розповів, у чому переваги пісні "Шум".

У вівторок, 18 травня, Go_A виступить в Роттердамі в залі Ахой з піснею "Шум", яка викликала цілий резонанс в Україні. На думку продюсера Руслана Квінти, ця композиція – унікальна і навіть універсальна. Про це він розповів в інтерв'ю сайту Stb.

"Краса цієї пісні в тому, що, по-перше, вона на часі, це унікальний український продукт із усіма наслідками, що випливають: стиль, подача, імідж. По-друге, це не спешл конкурсна пісня, а справжнє музичне обличчя цього колективу, що робить пісню універсальною.", – сказав Руслан.

Крім цього, за словами продюсера, "Шум" відображає культуру нашої країни, а це становить інтерес для "Євробачення".

"Це український фольклор у сучасному баченні колективу, у пісні є хук і неймовірний голос солістки. Усе дуже гармонійно і не притягнуто, а головне, що пісня — це відображення нашої країни та її культури. Для Євробачення таке завжди цікаво, адже тут немає шаблонів." , – поділився продюсер.

Дивіться кліп на пісню "Шум – Go_A:

Нагадаємо, що раніше солістка Go_A пропустила репетицію на Євробаченні через погане самопочуття.

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Джерело: facebook.com/ruslan.kvinta
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