Гітарист Queen Брайан Мей презентував парфуми із запахом борсука за 8000 гривень
Виручені кошти будуть направлені в організації по захисту прав тварин
Знаменитий британський рок-музикант, гітарист гурту Queen, Брайан Мей, який в травні минулого року був терміново госпіталізований, випустив парфуми з ароматом...борсука і сандалу.
Про це легендарний музикант розповів на своїй сторінці в Instagram. Брайан дуже стурбований захистом навколишнього середовища і тому аромат отримав назву Save Me. Швидше за все його вибрали не просто так, адже таку ж назву має хіт Queen, який гурт випустив в 1980 році. І так само називається фонд захисту тварин, заснований Брайаном!
Але чому борсук? Музикант пояснює це тим, що саме ця тварина є йому найближчою за духом.
Парфуми були створені Брайаном Мейем і Енн Браммер з метою порятунку і захисту дикої природи. Всі виручені гроші від покупок аромату будуть передані в благодійні фонди захисту тварин. Флакончик 50 мл коштує 235 євро (майже 8000 гривень).
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