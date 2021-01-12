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Гітарист Queen Брайан Мей презентував парфуми із запахом борсука за 8000 гривень

Сьогодні, 17:03

Виручені кошти будуть направлені в організації по захисту прав тварин

Знаменитий британський рок-музикант, гітарист гурту Queen, Брайан Мей, який в травні минулого року був терміново госпіталізований, випустив парфуми з ароматом...борсука і сандалу.

Про це легендарний музикант розповів на своїй сторінці в Instagram. Брайан дуже стурбований захистом навколишнього середовища і тому аромат отримав назву Save Me. Швидше за все його вибрали не просто так, адже таку ж назву має хіт Queen, який гурт випустив в 1980 році. І так само називається фонд захисту тварин, заснований Брайаном!

Але чому борсук? Музикант пояснює це тим, що саме ця тварина є йому найближчою за духом.

Брайан Мей
Брайан Мей
Фото: instagram.com/brianmayforreal

Парфуми були створені Брайаном Мейем і Енн Браммер з метою порятунку і захисту дикої природи. Всі виручені гроші від покупок аромату будуть передані в благодійні фонди захисту тварин. Флакончик 50 мл коштує 235 євро (майже 8000 гривень).

Скріншот: https://www.xerjoffuniverse.com

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