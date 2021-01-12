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Гитарист Queen Брайан Мэй презентовал духи с запахом барсука за 8000 гривен

Сегодня, 17:03

Вырученные средства буду направлены в организации по защите прав животных

Знаменитый британский рок-музыкант, гитарист группы Queen, Брайан Мэй, который в мае прошлого года был срочно госпитализирован, выпустил духи с ароматом…барсука и сандала.

Об этом легендарный музыкант рассказал на своей странице в Instagram. Брайан очень обеспокоен защитой окружающей среды и поэтому аромат получил название Save Me. Скорее всего его выбрали неспроста, ведь такое же название имеет хит Queen, который группа выпустила в 1980 году. И точно так же называется фонд защиты животных, основанный Брайаном!

Но почему барсук? Музыкант объясняет это тем, что именно это животное является ему самым близким по духу.

Брайан Мэй
Брайан Мэй
Фото: instagram.com/brianmayforreal

Парфюм был создан Брайаном Мэйем и Энн Браммер с целью спасения и защиты дикой природы. Все вырученные деньги от покупок духов будут переданы в благотворительные фонды защите животных. Флакончик 50 мл стоит 235 евро (почти 8000 гривен).

Скриншот: https://www.xerjoffuniverse.com

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