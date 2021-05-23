Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Це успіх: виступ Go_A на Євробаченні-2021 потрапило на перше місце в трендах YouTube

Сьогодні, 16:57

Номер представників України на конкурсі подивилися понад 9 млн разів

Фото: YouTube, instagram.com/go_a_band

Незважаючи на те, що минулого вечора відбувся фінал "Євробачення-2021", де виступали українці Go_A, в тренди YouTube потрапив їхній перший вихід на сцену арени Ahoy в першому півфіналі, 18 травня.

На сьогоднішній день вкладка трендів в YouTube виглядає так: на першому місці – Go_A – SHUM в першому півфіналі, на другому – Måneskin – Zitti E Buoni в гранд-фіналі. У них 9,1 млн і 10 млн переглядів відповідно.

Скріншот: youtube.com/feed/trending

На четвертому місці в ТОПі популярних відео YouTube ще одна учасниця "Євробачення-2021" – Маніжа. Вона представляла на конкурсі Росію.

Читайте також:
Хітову пісню Шум Go_A круто переспівали за кордоном – дивимося найкращі кавери

Що стосується відео з "Євробачення-2021" в Роттердамі, які переглядають найчастіше, то Måneskin на першому місці – Zitti e buoni подивилися і послухали більше 10 млн разів. Далі француженка Barbara Pravi – Voilà з 3 млн переглядів, Go_A в фіналі подивилися понад 1,5 млн, а в першому півфіналі – понад 9 млн разів.

Дивіться виступ Go_A в фіналі "Євробачення-2021":

Нагадаємо, що раніше фронтмен групи Måneskin, яка перемогла на "Євробаченні-2021", сказав, що пісня Go_A – його найулюбленіша на конкурсі в цьому році.

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
У Мережі розкритикували українське журі на Євробаченні через оцінки Литві. Пономарьову довелося пояснюватися Про що пісня Go_A - SHUM, яку співає уся Європа: текст Велика Британія і Німеччина отримали 0 балів у фіналі Євробачення-2021: реакція Мережі
рейтинг YouTube Go-A Євробачення 2021
Реклама

Новини партнерів

Жена футболиста сборной Украины показала "очень горячее" фото!
Жена футболиста сборной Украины показала "очень горячее" фото!
Как поставить на место ребенка, который вас не уважает
Как поставить на место ребенка, который вас не уважает
Гусева рассказала, почему избегала Безрукова
Гусева рассказала, почему избегала Безрукова
Женился трижды с Настей: признание Потапа
Женился трижды с Настей: признание Потапа

Популярні статті

Сьогодні, 12:53Зірково

Настя Каменських і Потап відзначають річницю весілля! Історія роману, який вони приховували роками

Сьогодні, 09:51Зірково

Чому всі божеволіють від соліста гурту Måneskin, який переміг на Євробаченні-2021

Сьогодні, 02:24Зірково

Go_A — п'яті! Відео виступу України у фіналі Євробачення-2021

Сьогодні, 02:07Зірково

Як голосували в фіналі Євробачення-2021: турнірна таблиця

Вчора, 14:47Зірково

Ото нашуміли: пісня Go_A потрапила на п'яте місце світового рейтингу Spotify

Вчора, 10:50Фаново

День Миколи Чудотворця: прикмети і чого не можна робити цього дня

Вчора, 06:51Психо

Гороскоп на сьогодні 22 травня для всіх знаків зодіаку: Риби, вас чекає романтичне знайомство!

Вчора, 01:04Зірково

Юля Зайка про фінал Холостяка: Серце розірвалося, як кулька, в яку встромили кинджал

Вчора, 00:32Зірково

Холостяк-11: що відомо про переможницю проєкту – Анну Богдан

Вчора, 00:03Зірково

Анна Богдан стала переможницею проєкту Холостяк-11

21 травняСмачно

Ваша спеція за гороскопом – дізнайтеся, чим саме вам треба приправляти їжу

21 травняЗірково

Сосєдов про Примадонну: Пугачова всім набридла, як собака – і Кіркорову, і мені

21 травняЗірково

Після другого півфіналу Євробачення букмекери змінили ставки. Україну посунула Швейцарія

21 травняЗірково

Він врятував мене: розлучена Аліна Гросу підтвердила роман з російським актором

21 травняМодно

Олена Зеленська вийшла в світ в улюбленому вбранні голлівудських зірок – білому брючному костюмі

20 травняЗірково

Go_A принесли Україні новий рекорд на Євробаченні-2021

Новини партнерів

Модные платья сезона весна-лето 2021: топ-5 актуальных трендов
Модные платья сезона весна-лето 2021: топ-5 актуальных трендов
Моргенштерн сорвался после отмены концертов в Украине: одни маты
Моргенштерн сорвался после отмены концертов в Украине: одни маты
СМИ "вынюхали", где живет украинский любимчик
СМИ "вынюхали", где живет украинский любимчик
"Дружина" Винника приголомшила красою: ось хто вона!
"Дружина" Винника приголомшила красою: ось хто вона!
Какие продукты полезны сердечно-сосудистой системе
Какие продукты полезны сердечно-сосудистой системе
Кому из знаков Зодиака улыбнется удача в этом году
Кому из знаков Зодиака улыбнется удача в этом году
Как сейчас выглядят всеми любимые кинозвезды 90-х
Как сейчас выглядят всеми любимые кинозвезды 90-х
Ви не повірите: хто виявився рідною донькою Євгена Петросяна?
Ви не повірите: хто виявився рідною донькою Євгена Петросяна?

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти