Це успіх: виступ Go_A на Євробаченні-2021 потрапило на перше місце в трендах YouTube

Номер представників України на конкурсі подивилися понад 9 млн разів

Фото: YouTube, instagram.com/go_a_band

Незважаючи на те, що минулого вечора відбувся фінал "Євробачення-2021", де виступали українці Go_A, в тренди YouTube потрапив їхній перший вихід на сцену арени Ahoy в першому півфіналі, 18 травня.

На сьогоднішній день вкладка трендів в YouTube виглядає так: на першому місці – Go_A – SHUM в першому півфіналі, на другому – Måneskin – Zitti E Buoni в гранд-фіналі. У них 9,1 млн і 10 млн переглядів відповідно.

Скріншот: youtube.com/feed/trending

На четвертому місці в ТОПі популярних відео YouTube ще одна учасниця "Євробачення-2021" – Маніжа. Вона представляла на конкурсі Росію.

Що стосується відео з "Євробачення-2021" в Роттердамі, які переглядають найчастіше, то Måneskin на першому місці – Zitti e buoni подивилися і послухали більше 10 млн разів. Далі француженка Barbara Pravi – Voilà з 3 млн переглядів, Go_A в фіналі подивилися понад 1,5 млн, а в першому півфіналі – понад 9 млн разів.

Дивіться виступ Go_A в фіналі "Євробачення-2021":

Нагадаємо, що раніше фронтмен групи Måneskin, яка перемогла на "Євробаченні-2021", сказав, що пісня Go_A – його найулюбленіша на конкурсі в цьому році.

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