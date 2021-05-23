У Мережі розкритикували українське журі на Євробаченні через оцінки Литві. Пономарьову довелося пояснюватися

У Олександра Пономарьова в Мережі запитали, чим українському журі не сподобалися представники Литви, що їм поставили нуль балів

Фото: eurovision.tv, Facebook-сторінка Олександра Пономарьова

Багато хто вже оцінив переможців "Євробачення-2021" італійський рок-гурт Maneskin. А ось у деяких з'явилися питання до українського журі стосовно оцінок. Зокрема, багатьох хвилювало, чому Україна поставила Литві нуль балів.

Так, у себе в Facebook Олександр Пономарьов написав, що перші три позиції фіналістів конкурсу збіглися з його "місцями як голови професійного журі в Україні".

Також він прикріпив результати голосування від українського журі – співачок alyona alyona, Ілларії, Alloise, телеведучого Ігоря Кондратюка.

У коментарях ж багато стали цікавитися, чому українське журі поставило Литві нуль балів, в той час як глядачі віддали десять балів.

"Чим Литва не сподобалася, щоб аж так?"

"Мені не сподобалося як проголосувало наше журі (крім цих перших місць) і те, що не дали балів литовцям, і тут не тільки про політику, хоча це реально політичне шоу"

"Нічого не дати Литві – це потрібно було постаратися"

На один з коментарів Олександр Пономарьов все-таки відповів.

"Після оцінок журі всіх країн Литва отримала погані бали! А що до мене, занадто тіктоковий трек для Євро! І вокалом не здивував", – написав співак.

Пропонуємо подивитися виступ представників Литви:

Нагадаємо, згідно з глядацьким голосуванням група Go_A посіла друге місце.

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