Каньє Вест найняв відомого адвоката з розлучень, щоб офіційно порвати з Кім

Зірки перестали ходити до сімейного терапевта і готові офіційно покінчити з браком

Судячи з усього, розлучення Каньє Веста і Кім Кардаш'ян ближче, ніж здається. За інформацією західних ЗМІ, пара перестала відвідувати сеанси сімейної терапії, а репер вже знайшов адвоката з розлучень. Про це пише People.

За інформацією видання, Кардаш'ян і Вест, які одружилися в травні 2014 року, повністю перестали ходити на шлюбні консультації – вони ще намагалися врятувати свої стосунки.

Кім Кардаш'ян і Каньє Вест Фото: Getty Images, instagram.com/kimkardashian

Крім того, 43-річний Каньє визначився із адвокатом – він поспілкувався з Лорою Вассер, що спеціалізується на зіркових розлученнях.

"Вони просто не на одній хвилі, коли мова йде про їхнє сімейне майбутнє", – говорить People джерело, наближене до оточення знаменитостей.

Про розлучення Кім Кардаш'ян і Каньє Веста стали говорити коли Каньє балотувався у президенти. Протягом своєї передвиборної кампанії він поводився дивно, і навіть зізнався, що "мало не вбив свою старшу дочку", маючи на увазі, що змушував Кім зробити аборт.

Дивіться в сюжеті, як виглядає будинок Кім Кардаш'ян зсередини:

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