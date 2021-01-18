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Кім Кардаш'ян позує з глибоким декольте і святкує 200 мільйонів підписників в Instagram

Сьогодні, 14:30

Зірка досягла божевільної популярності в соцмережі

Популярність зірки реаліті-шоу "Сімейство Кардаш'ян" і Insta-діви Кім Кардаш'ян, яка заради дітей розійшлася в Каньє Вестом, невблаганно зростає. Тепер кількість її фоловерів в соцмережі досягло позначки у 200 мільйонів! У честь цього зірка опублікувала свої ефектні фото в топі з глибоким декольте.

Але у Кім все ще є конкуренти, які явно обходять її по популярності. Наприклад, у Двейна "Скелі" Джонсона з 205 млн підписників в Instagram на момент грудня 2020 року, цифра змінилася на 212 мільйонів у січні 2021-го. У сестри Кім Кардаш'ян, Кайлі Дженнер – замість 205 млн фоловерів тепер 210 мільйонів. Ну а у найпопулярнішої знаменитості в соцмережі Кріштіану Роналду – тепер 255 млн.

Кім Кардаш'ян
Кім Кардаш'ян
Фото: instagram.com/kimkardashian

Але Кім Кардаш'ян на цьому не зупиняється і радіє своїй армії фанатів.

"200 мільйонів. Спасибі вам велике за любов", – написала зірка.

Кім Кардаш'ян
Кім Кардаш'ян
Фото: instagram.com/kimkardashian

Раніше Кім Кардаш'ян показала фото без обручки після довгої відсутності в соцмережах.

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популярність Instagram Кім Кардаш'ян
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