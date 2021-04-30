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Олена Кравець з новою стрижкою – копія Серсея Ланністер з Гри престолів. Ми порівняли фото

Сьогодні, 15:07

44-річна гумористка Олена Кравець кардинально змінила імідж – ось уже другий день всі обговорюють цю новину. Але Life Сьогодні вирішили копнути трішки глибше

Відома українська актриса, гумористка Олена Кравець вирішила поекспериментувати з іміджем. Вона попрощалася зі своїм знаменитим каре й зробила чубчик. Тепер зірка дуже схожа на Серсею Ланністер з "Гри престолів"!

Результатом кардинального перевтілення знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.

"Привіт! А я підстриглася! Психанула, як то кажуть! Дуже вже захотілося змін", – написала 44-річна Олена в описі до фото.

Олена Кравець
Олена Кравець
Фото: instagram.com/lennykravets

Звичайно ж, більшості шанувальників нова стрижка Олени сподобалася – і навіть дуже.

"Кайф! Яка ж ти гарна!", "Розкішна", "Ого, вогонь, Оленооо", "Вам дуже йде", "Дуже круто", "Наче 25 років тому", "Дуже змінилися у кращий бік", – написали фанати Кравець у коментарях.

Але хайтери теж не мовчать: "Ой, ні... Тепер виглядаєте старшою", "+5 додала", "З довгими волоссям набагато краще", "Олено, ваша посмішка мені нагадала Гордона, видно, камера такий ракурс взяла", "Запам'ятайте дівчата – всім класно з довгим волоссям! А з короткими – це або бі, або хочу чогось нового".

Одна з підписниць зауважила, що Олена Кравець в новому образі схожа на Серсею Ланністер з популярної саги "Гра престолів".

фото: Instagram | Elena Kravets

Life Сьогодні повністю погоджуються з цим – ось помилуйтеся:

Фото: "Сьогодні"

Нагадаємо, у серпні 2020 року Олена Кравець інфікувалася коронавірусом і пропустила зйомки концерту.

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фото імідж стрижка Олена Кравець Гра престолів
Джерело: Сьогодні
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