Олена Кравець зробила каре і помолодшала на 10 років: Психанула, як то кажуть (фото)
Зірка "Кварталу 95" здивувала шанувальників своїм перетворенням до літа. 44-річна акторка попрощалася з довгим волоссям
Акторка Олена Кравець, яка влітку перехворіла на коронавірус, обстригла свої локони та зробила каре. Тепер зірка стала схожа на саму себе з 90-х, коли вона грала в складі КВК. За словами акторки, вона захотіла змін, але також не виключила, що це вплив весни.
У Instagram Олена Кравець опублікувала селфі з авто і показала підписникам свій новий образ. Тепер у зірки чубчик і коротка стрижка.
"Психанула, як то кажуть! Дуже вже захотілося змін!", – написала Олена Кравець.
Шанувальники одноголосно визнали, що стрижка акторці пасує.
- "Мінус 10 по паспорту!"
- "Так несподівано і така легкість. Молодець!"
- "Ой, а вам йде!"
- "Вау! Шикарно! Як мінімум 10 років кудись пропало"
- " – 20 років"
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