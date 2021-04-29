Олена Кравець зробила каре і помолодшала на 10 років: Психанула, як то кажуть (фото)

Зірка "Кварталу 95" здивувала шанувальників своїм перетворенням до літа. 44-річна акторка попрощалася з довгим волоссям

Акторка Олена Кравець, яка влітку перехворіла на коронавірус, обстригла свої локони та зробила каре. Тепер зірка стала схожа на саму себе з 90-х, коли вона грала в складі КВК. За словами акторки, вона захотіла змін, але також не виключила, що це вплив весни.

У Instagram Олена Кравець опублікувала селфі з авто і показала підписникам свій новий образ. Тепер у зірки чубчик і коротка стрижка.

Олена Кравець Фото: instagram.com/lennykravets

"Психанула, як то кажуть! Дуже вже захотілося змін!", – написала Олена Кравець.

Олена Кравець з каре Фото: instagram.com/lennykravets

Олена Кравець в молодості Фото: Instagram.com

Шанувальники одноголосно визнали, що стрижка акторці пасує.

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