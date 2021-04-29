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Олена Кравець зробила каре і помолодшала на 10 років: Психанула, як то кажуть (фото)

Сьогодні, 16:36

Зірка "Кварталу 95" здивувала шанувальників своїм перетворенням до літа. 44-річна акторка попрощалася з довгим волоссям

Акторка Олена Кравець, яка влітку перехворіла на коронавірус, обстригла свої локони та зробила каре. Тепер зірка стала схожа на саму себе з 90-х, коли вона грала в складі КВК. За словами акторки, вона захотіла змін, але також не виключила, що це вплив весни.

У Instagram Олена Кравець опублікувала селфі з авто і показала підписникам свій новий образ. Тепер у зірки чубчик і коротка стрижка.

Олена Кравець
Олена Кравець
Фото: instagram.com/lennykravets

"Психанула, як то кажуть! Дуже вже захотілося змін!", – написала Олена Кравець.

Олена Кравець з каре
Олена Кравець з каре
Фото: instagram.com/lennykravets

Олена Кравець в молодості
Олена Кравець в молодості
Фото: Instagram.com

Шанувальники одноголосно визнали, що стрижка акторці пасує.

  • "Мінус 10 по паспорту!"
  • "Так несподівано і така легкість. Молодець!"
  • "Ой, а вам йде!"
  • "Вау! Шикарно! Як мінімум 10 років кудись пропало"
  • " – 20 років"

Раніше 57-річний Бред Пітт похвалився новою зачіскою на сцені "Оскара".

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