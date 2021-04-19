Спокуслива Тіна Кароль зухвало станцювала з хлопцями в балаклавах і заспівала про Хорошого хлопця: відео

Співачка виклала запис свого живого виконання синглу з нового альбому "Красиво". Танцюристи переодягнулися в "поганих" хлопців в балаклавах і ефектно станцювали зі співачкою

Нещодавно Тіна Кароль випустила яскравий кліп на пісню "Хороший парень", з якою тепер виступила наживо на публіці. В ефектному блискучому комбінезоні та з хлопцями в балаклавах співачка вийшла на сцену півфіналу "Голосу країни 11".

Відео свого виступу Тіна Кароль опублікувала у своєму Instagram-акаунті. Для виступу артистка вибрала обтислий чорний комбінезон без бретелей, взуття на шпильках і зібрала локони у хвіст.

Тіна Кароль заспівала "Хороший парень" Фото: Скриншот из видео

Разом з хлопцями, одягненими в чорні штани, куртки та помаранчеві балаклави Тіна станцювала зухвалий танець.

Сингл "Хороший парень" увійшов в новий альбом співачки "Красиво", в якому вона зазвучала по-новому.

Тіна Кароль заспівала "Хороший парень" наживо Відео: instagram.com/tina_karol

Нагадаємо, що в кліпі на пісню "Хороший парень" Тіна Кароль з'явилася в несподіваному образі – вона стала хлопцем-злочинцем і в кінці поцілувала саму себе.

У півфіналі "Голосу країни 11" також виступила Євгенія Власова – співачка вперше за 10 років повернулася на велику сцену.

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