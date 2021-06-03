Моргентшерн прибув на судове засідання на шикарному McLaren і з дівчиною в образі вдови: відео

Скандальний російський репер приїхав на судове засідання, де буде розглядатися справа про пропаганду заборонених речовин в піснях "Рожеве вино-2" і Family

Моргенштерн прибув на судове засідання у справі про пропаганду наркотиків Фото: instagram.com/morgen_shtern

Сьогодні, 3 червня, в Москві проходить судове засідання про пропаганду наркотиків в піснях скандального репера Моргенштерна. Раніше стосовно артиста порушили справу за незаконну рекламу наркотичних речовин.

Імовірно, реперу загрожує штраф до одного мільйона рублів (близько 373 тисяч гривень). Як заявив Моргеншетрн, для нього це "копійки".

Як повідомляє Telegram-канал Mash, репер прибув до суду на шикарному спортивному автомобілі марки McLaren. Моргенштерн вийшов з машини, спираючись на тростину – як пояснив репер, у нього проблеми з нирками і зараз йому складно ходити. Поруч з артистом йшла його 21-річна дівчина – Ділара, яка вбралася в чорну сукню, темні окуляри і вуаль. Її, до речі, не пустили до будівлі суду.

Моргенштерн прибув до суду Відео: Mash

Журналісти також поцікавилися у артиста, чому він і його дівчина одягалися в чорне вбрання, ніби зібралися на похорон.

"Ми сумуємо за адекватністю та сприйняттям творчості в сучасній Росії", – сказав Моргенштерн.

Нагадаємо, що спеціальна експертиза підтвердила наявність пропаганди наркотиків в двох кліпах репера. У відеороботах "Розовое вино-2" і Family виявили культ вживання наркотичних речовин. На думку суду, це формує позитивне ставлення до наркотиків у шанувальників Моргенштерна.

Нагадаємо, російського репера Моргенштерна, який раніше заявив, що він "банально боїться" приїжджати в Україну, внесли до списку осіб, що загрожують національній безпеці України. Валєєв Алішер (справжнє ім'я репера) з'явився в списку під номером 25 на сайті Міністерства культури і інформаційної політики України.

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