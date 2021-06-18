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Олександр Ревва назвав Моргенштерна черв'яком за вимогу віддати йому нагороду

Сьогодні, 08:09

Співак віджартувався, чому не битиметься з репером, адже поки всіх дітей віддавали на карате, він ходив на бальні танці. Ревва пояснив, як змінилася зараз його творчість

Олександр Ревва назвав Моргенштерна черв'яком
Олександр Ревва назвав Моргенштерна черв'яком
Фото: instagram.com/morgen_shtern, instagram/arthurpirozhkov

Церемонія премії МУЗ-ТВ не обійшлася одним лише скандалом з Кіркоровим і Крапивіною, в словесній сутичці зійшлися також співак і шоумен Олександр Ревва з репером Моргенштерном. Другого назвали черв'яком, якому щось відрубали. Саме так скандального репера Ревва назвав в інтерв'ю Експрес газеті.

Все це відбулося на премії, коли Олександра Ревву назвали "Кращим виконавцем", а Моргенштерн висловив своє невдоволення і зажадав навіть перерахунку голосів, вважаючи підсумки премії необ'єктивними. Ведучі Дмитро Нагієв і Ксенія Собчак йому в цьому відмовили, на що той завершив свої протести вигуком "Подавись!" на адресу Ревву.

(@Arthurpirozhkov)

Після всього цього Ревва дав інтерв'ю, в якому назвав Моргенштерна черв'яком.

"Моргенштерн як черв'як ... черв'ячок, якому щось відрубали, а він коливався, і це нормально для нього. Я просто впевнений, коли Алішер був ще в зародку, він років десять назад дивився виступи Артура Пирожкова. Тоді це був контент 18+: тьолочки, секс, і все в цьому дусі", – розповів Ревва.

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Він упевнений, що саме його творчість надихнула репера на його вульгарні пісні.

"Коли ж я зрозумів, що обожнюваний дітьми від трьох років, то відразу прибрав весь цей бруд, всіх цих тьолочок, сховавши сексуальність всередину і залишивши лише легку іронію, любов, світло, добро. Алішер підходив до мене недавно і пропонував пісню, в якій звучить фраза "Посмокчи мій кальян". Я йому сказав, що він запізнився, і зараз я навіть слово "кальян" не можу заспівати. Я тоді запитав: "Ось я – любов, а ти хто по життю?" Він відповів, що теж любов. Хороша ж любов з татуюванням "666" на лобі", – підсумував Ревва.

При цьому співак сказав, що не буде розбиратися з Моргенштерном по-чоловічому.

MORGENSHTERN в кліпі ARISTOCRAT танцював голим у ванні і загасив сигарету в тарілці "МУЗ-ТВ"
MORGENSHTERN в кліпі ARISTOCRAT танцював голим у ванні і загасив сигарету в тарілці "МУЗ-ТВ"
Фото: YouTube

"Не можу, я – добро, я не б'юся. Крім того, коли батьки віддавали всіх дітей на бокс або айкідо, мене визначили на бальні танці. Тому я, звичайно, отримував в дитинстві, але зате вмів красиво втікати, демонструючи вивчені па", – пожартував Олександр.

Тим часом Моргенштерн хоче в Україну: репер подав до суду на СБУ.

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скандал МУЗ-ТВ Моргенштерн
Джерела: Сьогодні , instagram/arthurpirozhkov
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