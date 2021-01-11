Колишній чоловік скандальної Меган Фокс про нову дівчину: "Вона турботлива і пристрасна"

Чоловік закрутив роман з танцівницею

Колишній чоловік американської актриси Меган Фокс, актор Брайан Остін Грін, вперше прокоментував свій новий роман з танцівницею Шарною Берджесс.

Нещодавно парочку помітили на відпочинку на Гавайських островах. За словами актора, їх з Шарною познайомив спільний менеджер. Брайан зізнався, що небайдужий до дівчини, але вони поки не поспішають навішувати ярлики на свої стосунки.

"Все йде дуже добре. Поки рано щось говорити, тому ми не навішуємо на наші стосунки будь-які ярлики. Вона приголомшлива жінка. Дуже відповідальна, мила, турботлива і пристрасна, з нею весело. Зараз я дуже щасливий", – розповів Брайан в інтерв'ю Access Daily.

Нагадаємо, Грін раніше був одружений на актрисі Меган Фокс, галасливе розлучення з якою досі обговорюють в Мережі. Меган закрутила роман з молодим репером Колсоном Бейкером, а Брайан тим часом звинувачував її у безвідповідальному ставленні до їхніх трьох синів, які зараз рідко бачать маму.

Меган Фокс и Колсон Бейкер Фото: Getty Images

Нагадаємо, новий хлопець Меган Фокс вперше показав їхнє спільне фото.

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