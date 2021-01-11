Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Колишній чоловік скандальної Меган Фокс про нову дівчину: "Вона турботлива і пристрасна"

Сьогодні, 16:10

Чоловік закрутив роман з танцівницею

Колишній чоловік американської актриси Меган Фокс, актор Брайан Остін Грін, вперше прокоментував свій новий роман з танцівницею Шарною Берджесс.

Нещодавно парочку помітили на відпочинку на Гавайських островах. За словами актора, їх з Шарною познайомив спільний менеджер. Брайан зізнався, що небайдужий до дівчини, але вони поки не поспішають навішувати ярлики на свої стосунки.

"Все йде дуже добре. Поки рано щось говорити, тому ми не навішуємо на наші стосунки будь-які ярлики. Вона приголомшлива жінка. Дуже відповідальна, мила, турботлива і пристрасна, з нею весело. Зараз я дуже щасливий", – розповів Брайан в інтерв'ю Access Daily.

Нагадаємо, Грін раніше був одружений на актрисі Меган Фокс, галасливе розлучення з якою досі обговорюють в Мережі. Меган закрутила роман з молодим репером Колсоном Бейкером, а Брайан тим часом звинувачував її у безвідповідальному ставленні до їхніх трьох синів, які зараз рідко бачать маму.

Меган Фокс и Колсон Бейкер
Меган Фокс и Колсон Бейкер
Фото: Getty Images

Нагадаємо, новий хлопець Меган Фокс вперше показав їхнє спільне фото.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Меган Фокс допомагає новому бойфренду впоратися з наркозалежністю Меган Фокс подала на розлучення з чоловіком заради свого нового коханця Меган Фокс вперше з'явилася на червоній доріжці з новим бойфрендом
Меган Фокс романи зірок
Реклама

Новини партнерів

Внук советского Ихтиандра вырос таким же красавцем, как и дедушка
Внук советского Ихтиандра вырос таким же красавцем, как и дедушка
Красотка-каратистка, с которой ты был бы не прочь выйти на татами
Красотка-каратистка, с которой ты был бы не прочь выйти на татами
Жена украинского голкипера снялась в бикини и поразила красотой
Жена украинского голкипера снялась в бикини и поразила красотой
«Это 40». Ким Кардашьян похвасталась фигурой в бикини
«Это 40». Ким Кардашьян похвасталась фигурой в бикини

Популярні статті

Сьогодні, 15:59Food

Вареники із сюрпризами на старий Новий рік: квасоля – до дітей, а курага – до радості

Сьогодні, 15:54Fun

Найкращі щедрівки для дорослих і дітей

Сьогодні, 14:45Food

Страви на старий Новий рік: ТОП-5 рецептів

Сьогодні, 09:15Events

Старий Новий рік: старовинні традиції та прикмети

Сьогодні, 05:19Психологія

Гороскоп на сьогодні 11 січня: Дев чекає приголомшливий успіх, а Терези – прибирання

Вчора, 19:33Wellness

Манікюр на карантині: як доглядати за нігтями вдома і зберегти нерви (відео)

Вчора, 18:09Шоу-бізнес

Це сталося: молода дружина Віктора Павліка вагітна (фото)

Вчора, 13:38Техно

Чим замінити WhatsApp – 5 альтернативних месенджерів

Вчора, 09:55Стиль

5 речей, які подарувала жінкам Коко Шанель

Вчора, 06:40Психологія

Гороскоп на тиждень 10-16 січня: всі знаки зодіаку

Вчора, 05:05Психологія

Гороскоп на сьогодні 10 січня: Овни будуть сповнені сил, а Тельцям потрібно знайти час на відпочинок

9 січняEvents

Старий Новий рік: дата, історія, традиції і прикмети

9 січняШоу-бізнес

Сестра стриптизерка, кулінарні курси і дядя злочинець: все, що потрібно знати про герцогиню Кембриджську

9 січняFood

Починаємо приводити себе у форму: 5 детокс-супів, які допоможуть схуднути

9 січняШоу-бізнес

"Я занадто драматизував": учасник "Холостячки" шкодує, що не пішов з проєкту раніше

9 січняПсихологія

Гороскоп на сьогодні 9 січня: Водоліям можна експериментувати з іміджем, а Рибам – правильно розподіляти навантаження

Новини партнерів

Секрет приготовления самого вкусного и полезного винегрета
Секрет приготовления самого вкусного и полезного винегрета
Ольга Орлова приютила "дедулю" с помойки
Ольга Орлова приютила "дедулю" с помойки
Гороскоп на 2021 год по знакам зодиака
Гороскоп на 2021 год по знакам зодиака
3 варианта быстрых, но полезных завтраков для ребенка
3 варианта быстрых, но полезных завтраков для ребенка
Фото сoвeтcких и нынeшних звёзд в oдинaкoвoм вoзpacтe
Фото сoвeтcких и нынeшних звёзд в oдинaкoвoм вoзpacтe
Температуру 37 надо сбивать: врач из Израиля развенчал миф
Температуру 37 надо сбивать: врач из Израиля развенчал миф
Радять лікарі. П’ять способів не захворіти на коронавірус
Радять лікарі. П’ять способів не захворіти на коронавірус
Самые могущественные знаки зодиака, которые способны на многое
Самые могущественные знаки зодиака, которые способны на многое

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти