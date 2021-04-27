Тіна Кароль у спокусливому вбранні представила live-концерт. Її порівняли з Мадонною і Бейонсе

Артистка записала живий концерт, де виконала сім пісень зі свого нового альбому "Красиво"

Оточена запальними танцями балету, у сміливих і спокусливих образах, Тіна Кароль, яка йде із шоу "Голос країни", представила live-концерт, на якому виконала пісні з нового альбому "Красиво".

Шанувальники співачки вже порівняли її з Мадонною, Бейонсе, Дженніфер Лопес та іншими топартистками світу.

Тіна заспівала сім своїх нових композицій: "Бегу", "Это любовь", "Любовники", "Девочка", "Скандал", "Хороший парень" і "Красиво".

Прем'єра відбулася на офіційному YouTube-каналі Кароль.

Шанувальники артистки в захваті від цього виступу і висловивши свої емоції в коментарях:

Яка ж це величезна виконана робота всією командою, скільки зусиль і праці вони вклали. Просто аплодую стоячи.

Оце я розумію, український шоу-бізнес. Це найкраща робота, яку я бачила. Ця робота на рівні з Madonna і Beyonce. Браво, командо, браво, Тіно.

Вау, нова Тіна – це найвище мистецтво. Як усе ідеально: голос, музика, рухи, образ. Не перестає дивувати, наскільки нереальна співачка.

Скріншот: YouTube

Раніше ми повідомляли, що Потап різко висловився про "Голос країни", зачепивши Тіну Кароль, але потім відредагував допис.

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