Блогера, який вів прямий ефір з трупом дівчини, засудили до шести років в'язниці

Суд над стрімером проходив у Підмосков'ї. Станіслав Решетняк буде відбувати покарання в колонії суворого режиму за вбивство подруги

Скандального російського стрімера Reeflay (справжнє ім'я – Станіслав Решетняк), який вів прямий ефір з мертвою дівчино, засудили до шести років суворого режиму, повідомляє Mash.

Блогера визнали винним у смерті своєї дівчини Валентини, яка померла під час чергового треш-стріму в грудні минулого року.

Reeflay Фото: instagram.com/stanislav_ivanov12

Історія викликала великий резонанс, а причина смерті Валентини спочатку була невідома. В той день блогер під час прямого ефіру посварився з коханою і вигнав її на вулицю в одній білизні. Дівчина кричала на вулиці, стоячи на морозі. За словами сусідів, Станіслав все ж впустив її назад до будинку.

Пізніше з'ясувалося, що Валентина померла не від переохолодження, а від крововиливу в мозок після того, як Станіслав побив її.

На судовому засіданні стрімер повністю визнав свою провину в смерті Валентини і розкаявся у скоєному.

Раніше ми розповідали, що відомо про Reeflay – стрімер не раз потрапляв в гучні скандали.

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