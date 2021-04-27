Блогера, который вел прямой эфир с трупом девушки, приговорили к шести годам тюрьмы

Суд над стримером проходил в Подмосковье. Станислав Решетняк будет отбывать наказание в колонии строго режима за убийство подруги

Скандального российского стримера Reeflay (настоящее имя – Станислав Решетняк), который вел прямой эфир с мертвой девушкой, приговорили к шести годам строгого режима, сообщает Mash.

Блогера признали виновным в смерти своей девушки Валентины, которая умерла во время очередного треш-стрима в декабре прошлого года.

Reeflay Фото: instagram.com/stanislav_ivanov12

История вызвала большой резонанс, а причина смерти Валентины изначально была неизвестна. В тот день блогер во время прямого эфира поссорился с возлюбленной и выгнал ее на улицу в одном белье. Девушка кричала на улице, стоя на морозе. По словам соседей, Станислав все же впустил ее обратно в дом.

Позже выяснилось, что Валентина скончалась не от переохлаждения, а от кровоизлияния в мозг после того, как Станислав избил ее.

На судебном заседании стример полностью признал свою вину в смерти Валентины и раскаялся в содеянном.

Ранее мы рассказывали, что известно о Reeflay – стример не раз попадал в громкие скандалы.

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