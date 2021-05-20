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Квиток у кіно на 48 годин від Volia

Сьогодні, 17:35

Ліцензійний відеоконтент тепер доступний на всіх платформах Volia TV

Компанія Volia, лідер телекомунікаційного ринку України, оголосила, що розширює можливості переглядати ліцензійний відеоконтент: тепер ця послуга доступна на всіх платформах Volia TV.

Отримати доступ до перегляду фільмів на 48 годин можна за допомогою платформи мультискрін, де на 3 пристроях одночасно (Smart TV, смартфони і планшети, ПК та ноутбуки, Android-приставки) можна дивитися новинки. Щоб скористатися сервісом TVOD (Transactional Video on Demand – відео за запитом), користувачеві достатньо зареєструватися і разово сплатити за обраний з бібліотеки фільм.

Уже в травні на платформі будуть доступними понад 400 фільмів від провідних світових і вітчизняних кіностудій. У тому числі свіжі прем'єри та золотий кінофонд від Disney і Paramount Pictures. Велика частина фільмів доступна як українською мовою, так і мовою оригіналу. Колекція контенту постійно поповнюється яскравими та цікавими стрічками. Наприклад, прямо зараз на платформі Volia виходить лауреат премії "Оскар" – найкращий повнометражний мультфільм минулого року "Душа", музичний байопік про Елтона Джона "Рокетмен", шпигунський кіноблокбастер "Місія нездійсненна: наслідки", а також екранізація культового графічного хоррорроману "Порожнеча". Вітчизняний кінематограф представлятимуть стрічки "Віддана", "Черкаси", "Скажене весілля" та багато інших. А ще десятки гарячих новинок щомісяця!

На цей момент компанія планує встановити ціни у 39, 49 і 69 гривень за доступ до перегляду фільму в залежності від дати прем'єри і студії-виробника.

"Відео за запитом, або TVOD – це зручний сервіс для перегляду легального та якісного контенту. Влітку в сезон відпусток та шкільних канікул сервіс стає незамінним. Адже за невелику плату можна насолоджуватися кінопрем'єрами всією сім'єю, навіть далеко від кінотеатрів: на пляжі, в кемпінгу або просто в дорозі", – прокоментувала маркетинг-директорка Volia Сандра Крауіня.

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