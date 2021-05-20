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Билет в кино на 48 часов от Volia

Лицензионный видеоконтент теперь доступен на всех платформах Volia TV

Компания Volia, лидер телекоммуникационного рынка Украины, объявила, что расширяет возможности просматривать лицензионный видеоконтент: теперь эта услуга доступна на всех платформах Volia TV.

Получить доступ к просмотру фильма на 48 часов можно с помощью платформы мультискрин, где на 3 устройствах одновременно (Smart TV, смартфоны и планшеты, ПК и ноутбуки, Android-приставки) можно смотреть новинки. Чтобы воспользоваться сервисом TVOD (Transactional Video on Demand – видео по запросу), пользователю достаточно зарегистрироваться и разово оплатить выбранный из библиотеки фильм.

В мае на платформе будет доступно более 400 фильмов от ведущих мировых и отечественных киностудий. В том числе свежие премьеры и золотой кинофонд от Disney и Paramount Pictures. Большая часть фильмов доступна как на украинском языке, так и на языке оригинала. Коллекция контента постоянно пополняется яркими и интересными лентами. К примеру, прямо сейчас на платформе Volia выходит лауреат премии "Оскар" – лучший полнометражный мультфильм прошлого года "Душа", музыкальный байопик об Элтоне Джоне "Рокетмен", шпионский киноблокбастер "Миссия невыполнима: последствия", а также экранизация культового графического хоррор-романа "Пустой человек". Отечественный кинематограф будут представлять ленты "Преданная", "Черкассы", "Безумная свадьба" и многие другие. А еще десятки горячих новинок ежемесячно!

На данный момент стоимость варьируется в диапазоне 39, 49 и 69 гривен за доступ к просмотру фильма в зависимости от даты премьеры и студии-производителя.

"Видео по запросу, или TVOD, – это удобная услуга для просмотра легального и качественного контента. Летом в сезон отпусков и школьных каникул сервис становится незаменимым. Ведь за небольшую плату можно наслаждаться премьерами всей семьей даже вдали от кинотеатров: на пляже, в кемпинге или просто в дороге", – прокомментировала маркетинг-директор Volia Сандра Крауиня.

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