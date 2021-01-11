Арнольд Шварценеггер назвав Дональда Трампа "найгіршим президентом в історії": відео

Актор і політик порівняв штурм Капітолію з єврейськими погромами

Відомий американський актор і політик Арнольд Шварценеггер в довгому відеозверненні назвав поки ще чинного президента США Дональда Трампа "найгіршим президентом".

Кінозірка австрійського походження і колишній губернатор Каліфорнії, сам республіканець, порівняв недавній бунт в Капітолії з боку прихильників Трампа, обурених результатами виборів, з Кришталевою ніччю в 1938 році, коли нацисти зруйнували єврейські підприємства і будинки в Німеччині, Австрії та Судетській області.

"Натовп не просто розбив вікна Капітолію, він зруйнував ідеї, які ми вважали самі собою зрозумілими", – каже Шварценеггер.

У своїй довгій промові Шварценеггер додав: "Президент Трамп – невдалий лідер. Він запам'ятається як найгірший президент в історії. Добре, що він скоро стане недоречним, як старий твіт".

Шварценеггер також закликав підтримати новообраного президента США Джо Байдена.

Нагадаємо, 6 січня Дональд Трамп закликав тисячі своїх прихильників прийти до Капітолію, коли там затверджувалася перемога Джо Байдена на виборах президента. В результаті натовп увірвався в будівлю і засідання парламентаріїв було перервано. Заворушення призвели до загибелі п'ятьох осіб, десятки були затримані.

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