"Якщо це не Саша, я роздягнуся і танцюватиму голий": Данилко впізнав в образі Лева з шоу "Маска" друга

Дивіться новий випуск масштабного і загадкового шоу "Маска" 13 лютого на телеканалі "Україна"

Вже завтра ввечері на телеканалі "Україна" вийде новий випуск масштабного і загадкового шоу "Маска", де раніше з'явилася Олена Шоптенко. Одним із героїв четвертого ефіру стане величний і шляхетний цар звірів Лев, через якого знову посваряться зіркові детективи проекту.

Ми знаємо, на що ви майже так само сильно чекаєте, як на новий епізод "Маски"... Звісно ж, це День закоханих! Спеціально до 14 лютого ми випустили гід, в якому розповіли, як провести День Валентина з коханою людиною.

Лев на шоу "Маска"

Фото: телеканал "Україна"

Його перший виступ викликав чи не найбільшу кількість суперечок серед детективів. У голосі Лева всі почули Олександра Пономарьова, але учасник співав саме його пісню і це було б дуже легко. А якщо це не він, то хто ж так точно копіює голос народного артиста?

Спершу DZIDZIO зазначив, що це може бути артист Девід Аксельрод, який колись був учасником дуету "Барселона" зі співачкою Галиною Гаврилко. Але Андрій Данилко переконаний, що під цією маскою ховається не хто інший, як Олександр Пономарьов.

"Саша би "спалився", – одразу відповів йому DZIDZIO. – Я до нього дзвонив – і він мене відшив".

DZIDZIO

Фото: телеканал "Україна"

На сцені грандіозного шоу "Маска" Лев виконав мегахіт Валерія Меладзе "Небеса". Оля Полякова зазначила, що учасник має дуже молодий голос, тому запропонувала кандидатуру артиста ALEKSEEV. Та DZIDZIO, побачивши вже другий виступ Лева, заявив, що це Олександр Пономарьов. Андрій Данилко підтримав колегу.

"Це Пономарьов! Сашо, знімай маску, не придурюйся, – заявив Андрій Данилко. – Це дар для артиста, для виконавця – бути впізнаваним. Я його не переплутаю ні з ким. Якщо це не Пономарьов, я роздягнуся догола і танцюватиму тут".

Андрій Данилко

Фото: телеканал "Україна"

То чи має рацію Андрій Данилко? Або, може, скоро ми побачимо неймовірний перформанс у його виконанні?

Також у наступному випуску шоу "МАСКА" глядачі побачать вражаючі виступи веселого Буряка, ефектної Бабки, мужнього Носорога, магічного Мольфара, надзвичайно милого Циклопа і розкішної Пави. Якого учасника розсекретять цього тижня?

Дивіться четвертий епізод найзірковішого та найзагадковішого на українському телебаченні шоу "Маска" цієї суботи, 13 лютого, о 21:00 на телеканалі "Україна".

Нагадаємо, раніше Олена Шоптенко зізналась, чому в шоу "Маска" їй дістався костюм Лисиці.

Всі подробиці в спецтемі Шоу Маска

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